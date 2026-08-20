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ТЦК мобілізував батька двох дітей, у якого померла дружина, - омбудсмен

19:51 20.08.2026 Чт
2 хв
Чоловік мав право на відстрочку
aimg Олена Бджола
ТЦК мобілізував батька двох дітей, у якого померла дружина, - омбудсмен Фото: ТЦК перевіряє документи (facebook com CherkasyTCK)
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Мама двох маленьких дітей померла, у них залишився лише тато. Проте у травні цього року його мобілізували до Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

ТЦК мобілізував батька-удівця

Омбудсмен зауважив, що діти 4 та 6 років стали заручниками системи.

"Вони майже два місяці жили у бабусі, переживали стрес і чекали на повернення тата", - каже він.

Лубінець додав, що ще у червні батько подав рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Він мав для цього підставу - двоє малолітніх дітей, мати яких померла.

"Але розгляд рапорту затягнувся. Батька переводили з однієї військової частини до іншої", - каже омбудсмен.

До нього звернулася Служба у справах дітей за місцем проживання родини. Бо вони не могли поспілкуватися із військовою частиною. Омбудсмен відкрив провадження та неодноразово звертався до Генштабу ЗСУ, щоб ситуацію було вирішено.

Через два місяці батька звільнили з військової служби, він повернувся додому.

Заклик омбудсмена

Лубінець наголосив, що державна система щодо мобілізації мала б працювати без втручання омбудсмена. І це є черговим свідченням наслідків проваленої реформи колишнім керівництвом Міноборони.

Також він нагадав про важливість своєчасного оформлення документів щодо права на відстрочку від мобілізації.

Раніше РБК-Україна писало, що на Черкащині зафіксували низку порушень прав людини з боку працівників ТЦК. Зокрема, чоловіка із законною відстрочкою затримали та вивезли за 140 км від дому.

Також повідомлялося, що Одещина наразі має "сумне лідерство" за кількістю скарг на дії працівників ТЦК. Від початку 2026 року до Офісу омбудсмена надійшло 453 звернення-скарги.

Крім того, 17-річна дівчина-сирота у Дніпрі чекала на свого піклувальника. Проте його затримали представники ТЦК та відправили на загальновійськову підготовку.

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