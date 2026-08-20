ТЦК мобилизовал отца двоих детей, у которого умерла жена, - омбудсмен
Мама двоих маленьких детей умерла, у них остался только папа. Однако в мае этого года его мобилизовали в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
ТЦК мобилизовал отца-вдовца
Омбудсмен заметил, что дети 4 и 6 лет стали заложниками системы.
"Они почти два месяца жили у бабушки, переживали стресс и ждали возвращения папы", - говорит он.
Лубинец добавил, что еще в июне отец подал рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам. Он имел для этого основание - двое малолетних детей, мать которых умерла.
"Но рассмотрение рапорта затянулось. Отца переводили из одной воинской части в другую", - говорит омбудсмен.
К нему обратилась Служба по делам детей по месту жительства семьи. Чиновники не могли пообщаться с воинской частью. Омбудсмен открыл производство и неоднократно обращался в Генштаб ВСУ, чтобы ситуация была разрешена.
Через два месяца отца уволили с военной службы, он вернулся домой.
Призыв омбудсмена
Лубинец подчеркнул, что государственная система насчет мобилизации должна работать без вмешательства омбудсмена. И это очередное свидетельство последствий проваленной реформы бывшим руководством Минобороны.
Также он напомнил о важности своевременного оформления документов о праве на отсрочку от мобилизации.
Ранее РБК-Украина писало, что в Черкасской области зафиксировали ряд нарушений прав человека со стороны работников ТЦК. В частности, мужчину с законной отсрочкой задержали и вывезли за 140 км от дома.
Также сообщалось, что в Одесской области сейчас "печальное лидерство" по количеству жалоб на действия работников ТЦК. С начала 2026 года в Офис омбудсмена поступило 453 обращения-жалобы.
Кроме того, 17-летняя девушка-сирота в Днепре ждала своего попечителя. Однако его задержали представители ТЦК и отправили на общевоенную подготовку.