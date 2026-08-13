ТЦК на Черкащині закували чоловіка з відстрочкою і вивезли за 140 км від дому, - омбудсмен
На Черкащині зафіксували низку порушень прав людини з боку працівників ТЦК. Зокрема, чоловіка із законною відстрочкою затримали та вивезли за 140 км від дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами омбудсмена, лише за останній тиждень у Черкаській області зафіксовано 7 фактів щодо можливих порушень прав людини та можливих злочинів з боку службових осіб Звенигородського РТЦК та СП.
Вивезли за 140 км від дому
Один із випадків стався з чоловіком, який має законне право на відстрочку через догляд за батьком. Коли він йшов на роботу, поруч зупинився автомобіль, з якого вийшли люди у військовій формі. Вони заламали чоловікові руки, одягли кайданки та повезли у невідомому напрямку.
"Чоловік встиг лише зателефонувати батькові й сказати: "Мене викрали", - зазначив омбудсмен.
За дві години чоловік опинився за 140 кілометрів від дому - без їжі, грошей та особистих речей. Він також повідомив про погрози зброєю, фізичний тиск і примушування до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання представниці омбудсмена в Черкаській області, після чого чоловік повернувся додому.
Затримання чоловіка, знятого з обліку
Лубінець розповів, що це не єдиний подібний випадок у цьому районі. Незадовго до цього за схожою схемою до Звенигородського ТЦК привезли іншого чоловіка, який взагалі був виключений з військового обліку.
"Тобто за короткий проміжок часу маємо вже кілька випадків, які потребують окремої уваги", - констатував він.
Омбудсмен наголосив, що кожен зафіксований факт буде ретельно перевірено, а діям причетних нададуть правову оцінку.
"Мобілізація потрібна державі. Але мобілізувати - не означає безпідставно силоміць запихати людину в автомобіль, одягати кайданки та везти за сотні кілометрів від дому. Фізичний тиск не мотивує. Він лише породжує страх, обурення і недовіру", - наголосив Лубінець.
Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив, що Одеська область посіла перше місце за кількістю звернень щодо ймовірних незаконних дій працівників ТЦК. Від початку року до Офісу омбудсмена надійшло 453 скарги від жителів області.
Серед найбільш резонансних випадків - примусові затримання та застосування сили щодо цивільних.