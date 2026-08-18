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ТЦК у Дніпрі відправив на полігон єдиного піклувальника 17-річної сироти, - омбудсмен

15:46 18.08.2026 Вт
2 хв
Чоловік просто вийшов з дому і опинився у війську
aimg Олена Бджола
ТЦК у Дніпрі відправив на полігон єдиного піклувальника 17-річної сироти, - омбудсмен Фото: процес мобілізації за допомогою ТЦК (CherkasyTCK)
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17-річна дівчина-сирота у Дніпрі чекала на свого піклувальника. Проте його затримали представники ТЦК та відправили на загальновійськову підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

ТЦК затримав піклувальника сироти у Дніпрі

Лубінець розказав, що згодом чоловік зателефонував дитині й повідомив, що його везуть до ТЦК.

За словами омбудсмена, дівчина самостійно поїхала туди, щоб:

  • показати документи,
  • пояснити ситуацію.

Але коли вона приїхала, піклувальника вже направили на полігон.

Лубінець заявив, що важко уявити собі стан цієї дитини, бо:

  • людина, яка за законом відповідає за неї, просто зникає з дому,
  • вона змушена сама шукати його по ТЦК, щоб довести, хто він для неї.

Обмбудсмен зауважив, що мобілізація є необхідністю, проте війна не скасовує права дитини.

Лубінець каже, що його непокоїть те, що близькі можуть не розуміти, де ділася людина.

А вона тим часом може:

  • опинитися в ТЦК,
  • пройти ВЛК,
  • бути направленою до військової частини.

Омбудсмен зауважив, що його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже працює. Направлені запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

"Тепер маємо отримати чіткі відповіді: хто і як забезпечив права 17-річної дитини після того, як її єдиний піклувальник опинився у війську?"

Хто несе відповідальність

Наразі дівчина перебуває з бабусею, каже Лубінець.

Проте якщо з дитиною щось станеться:

  • хто представлятиме її інтереси,
  • хто нестиме за це відповідальність?

Омбудсмен назвав це "наслідками проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони".

"Це потрібно негайно виправляти. Система, яка має працювати чітко й прозоро, не може залишати людей та їхніх близьких без відповідей - особливо коли йдеться про неповнолітню дитину", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що лише за останній тиждень у Черкаській області зафіксовано 7 фактів щодо можливих порушень прав людини та можливих злочинів з боку службових осіб Звенигородського РТЦК та СП.

Також Лубінець зазначив, що Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників ТЦК.

Крім того, у справі про катування та незаконне утримання людей у ТЦК на Одещині з'явилися нові підозрювані. ДБР встановило причетність ще чотирьох працівників центру комплектування до злочинів проти цивільних.

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