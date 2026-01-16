UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без ТЦК і паперів: Міноборони тестує онлайн-облік для чоловіків 18-24 років

Фото: У "Резерв+" тестують онлайн-постановку на військовий облік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України продовжує тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+" та розширює її на нову вікову категорію. До пілотного проєкту залучають чоловіків віком від 18 до 24 років, які раніше не перебували на військовому обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство оборони України.

Хто може взяти участь

Участь у тестуванні доступна для чоловіків 18-24 років, які ніколи не ставали на військовий облік. Для них процедура може відбутися повністю дистанційно - без відвідування ТЦК та паперових документів.

Водночас у Міноборони наголошують: якщо особу раніше знімали або виключали з обліку, поновлення наразі можливе лише особисто через ТЦК та СП. Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що не передбачена.

Як працює онлайн-постановка

Щоб долучитися до тестування, потрібно:

  • заповнити форму для участі;
  • дочекатися електронного листа із запрошенням;
  • встановити або оновити застосунок "Резерв+";
  • подати заявку, дотримуючись інструкцій у застосунку;
  • отримати підтвердження та електронний документ "Резерв ID".

Навіщо це впроваджують

У Міністерстві оборони зазначають, що дистанційна постановка на військовий облік має зменшити бюрократію, знизити навантаження на територіальні центри комплектування та зробити процедуру більш прозорою й зручною для громадян.

Після закінчення тестування в Міноборони ухвалюватимуть рішення щодо подальшого масштабування онлайн-формату.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року запустили тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". Тоді послуга стала доступною для тих, кому у 2026 році виповнюється 17 років та від 25 до 59 років на момент подання заявки.

Також РБК-Україна розповідало про запуск експериментального проєкту автоматичного взяття на військовий облік. Кабмін дозволив ставити чоловіків на облік без відвідування ТЦК і паперових процедур - зокрема тих, хто не став на облік у 17 років, а також чоловіків 18-60 років за кордоном під час оформлення паспортів.

