Без ТЦК и бумаг: Минобороны тестирует онлайн-учет для мужчин 18-24 лет

Министерство обороны Украины продолжает тестирование онлайн-постановки на воинский учет через приложение "Резерв+" и расширяет ее на новую возрастную категорию. К пилотному проекту привлекают мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, которые ранее не состояли на воинском учете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство обороны Украины.
Участие в тестировании доступно для мужчин 18-24 лет, которые никогда не становились на воинский учет. Для них процедура может состояться полностью дистанционно - без посещения ТЦК и бумажных документов.
В то же время в Минобороны отмечают: если лицо ранее снимали или исключали с учета, восстановление сейчас возможно только лично через ТЦК и СП. Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока не предусмотрена.
Чтобы присоединиться к тестированию, нужно:
В Министерстве обороны отмечают, что дистанционная постановка на воинский учет должна уменьшить бюрократию, снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и сделать процедуру более прозрачной и удобной для граждан.
После окончания тестирования в Минобороны будут принимать решение о дальнейшем масштабировании онлайн-формата.
Напомним, в конце декабря 2025 года запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". Тогда услуга стала доступной для тех, кому в 2026 году исполняется 17 лет и от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.
Также РБК-Украина рассказывало о запуске экспериментального проекта автоматической постановки на воинский учет. Кабмин разрешил ставить мужчин на учет без посещения ТЦК и бумажных процедур - в частности тех, кто не стал на учет в 17 лет, а также мужчин 18-60 лет за границей во время оформления паспортов.