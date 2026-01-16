Без ТЦК и бумаг: Минобороны тестирует онлайн-учет для мужчин 18-24 лет

Кто может принять участие в тестировании

Участие в тестировании доступно для мужчин 18-24 лет, которые никогда не становились на воинский учет. Для них процедура может состояться полностью дистанционно - без посещения ТЦК и бумажных документов.

В то же время в Минобороны отмечают: если лицо ранее снимали или исключали с учета, восстановление сейчас возможно только лично через ТЦК и СП. Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока не предусмотрена.

Как работает онлайн-постановка

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно:

заполнить форму для участия;

дождаться электронного письма с приглашением;

установить или обновить приложение "Резерв+";

подать заявку, следуя инструкциям в приложении;

получить подтверждение и электронный документ "Резерв ID".

Зачем это внедряют

В Министерстве обороны отмечают, что дистанционная постановка на воинский учет должна уменьшить бюрократию, снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и сделать процедуру более прозрачной и удобной для граждан.

После окончания тестирования в Минобороны будут принимать решение о дальнейшем масштабировании онлайн-формата.