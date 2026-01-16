RU

Без ТЦК и бумаг: Минобороны тестирует онлайн-учет для мужчин 18-24 лет

Фото: В "Резерв+" тестируют онлайн-постановку на воинский учет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины продолжает тестирование онлайн-постановки на воинский учет через приложение "Резерв+" и расширяет ее на новую возрастную категорию. К пилотному проекту привлекают мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, которые ранее не состояли на воинском учете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство обороны Украины.

Кто может принять участие в тестировании

Участие в тестировании доступно для мужчин 18-24 лет, которые никогда не становились на воинский учет. Для них процедура может состояться полностью дистанционно - без посещения ТЦК и бумажных документов.

В то же время в Минобороны отмечают: если лицо ранее снимали или исключали с учета, восстановление сейчас возможно только лично через ТЦК и СП. Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока не предусмотрена.

Как работает онлайн-постановка

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно:

  • заполнить форму для участия;
  • дождаться электронного письма с приглашением;
  • установить или обновить приложение "Резерв+";
  • подать заявку, следуя инструкциям в приложении;
  • получить подтверждение и электронный документ "Резерв ID".

Зачем это внедряют

В Министерстве обороны отмечают, что дистанционная постановка на воинский учет должна уменьшить бюрократию, снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и сделать процедуру более прозрачной и удобной для граждан.

После окончания тестирования в Минобороны будут принимать решение о дальнейшем масштабировании онлайн-формата.

Напомним, в конце декабря 2025 года запустили тестирование онлайн-постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". Тогда услуга стала доступной для тех, кому в 2026 году исполняется 17 лет и от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.

Также РБК-Украина рассказывало о запуске экспериментального проекта автоматической постановки на воинский учет. Кабмин разрешил ставить мужчин на учет без посещения ТЦК и бумажных процедур - в частности тех, кто не стал на учет в 17 лет, а также мужчин 18-60 лет за границей во время оформления паспортов.

