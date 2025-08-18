Цю їжу варто уникати під час менструації: причина здивує всіх
Під час менструації деякі жінки помічають зміни в апетиті та травленні. Гостра їжа не заборонена, але може посилювати спазми, печію чи дискомфорт у шлунку, тоді як для інших вона не має негативного впливу.
Вплив гострої їжі на менструацію
Дієтолог та нутриціолог Ракшіта Мехра пояснює, що гостра їжа сама по собі не є шкідливою, якщо її вживати помірно. Також важливо вибирати правильний тип та кількість гостроти, не надто багато і не надто часто.
Експерт зазначила, що надлишок гостроти може спричинити дисбаланс кишечника, що у деяких людей може погіршити симптоми менструації.
Гостра їжа містить капсаїцин, який може підвищувати температуру тіла та впливати на кровообіг. Зокрема:
- викликає подразнення шлунка або відчуття печіння
- призводить до здуття живота
- викликає діарею або нетравлення шлунку
- посилює спазми, якщо порушено травлення
Якщо ви схильні до чутливості шлунка або дискомфорту в травленні під час менструації, то гостра їжа може погіршувати стан.
За даними сайту Easy healthy foods, гостра їжа також може викликати фізіологічну реакцію в організмі, яка посилює почуття стресу та тривоги. Оскільки організм вже перебуває у стані підвищеної чутливості під час менструації, додатковий стрес може призвести до подальшого дискомфорту.
Які продукти обирати
Якщо ви хочете додати страві смаку без дискомфорту, то існують такі альтернативи:
- імбир - відомий тим, що заспокоює травлення та зменшує нудоту
- куркума - має протизапальну дію та може допомогти полегшити спазми
- зелений перець чилі - Використовуйте у невеликих кількостях
- трави, такі як коріандр і м'ята - сприяють травленню та мінімізації здуття живота
Також зосередьтеся на продуктах, багатих на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни, які мають протизапальні властивості. Розгляньте можливість включення у раціон:
- лосося
- волоських горіхів
- шпинату
- ягоди
Пийте багато води протягом дня. Гідратація може допомогти полегшити здуття живота та вивести надлишок натрію, який може сприяти затримці води.
