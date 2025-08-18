ua en ru
Цю їжу варто уникати під час менструації: причина здивує всіх

Понеділок 18 серпня 2025 14:20

Цю їжу варто уникати під час менструації: причина здивує всіх Чи можна їсти гостру їжу під час менструації (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Під час менструації деякі жінки помічають зміни в апетиті та травленні. Гостра їжа не заборонена, але може посилювати спазми, печію чи дискомфорт у шлунку, тоді як для інших вона не має негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health.

Вплив гострої їжі на менструацію

Дієтолог та нутриціолог Ракшіта Мехра пояснює, що гостра їжа сама по собі не є шкідливою, якщо її вживати помірно. Також важливо вибирати правильний тип та кількість гостроти, не надто багато і не надто часто.

Експерт зазначила, що надлишок гостроти може спричинити дисбаланс кишечника, що у деяких людей може погіршити симптоми менструації.

Гостра їжа містить капсаїцин, який може підвищувати температуру тіла та впливати на кровообіг. Зокрема:

  • викликає подразнення шлунка або відчуття печіння
  • призводить до здуття живота
  • викликає діарею або нетравлення шлунку
  • посилює спазми, якщо порушено травлення

Якщо ви схильні до чутливості шлунка або дискомфорту в травленні під час менструації, то гостра їжа може погіршувати стан.

За даними сайту Easy healthy foods, гостра їжа також може викликати фізіологічну реакцію в організмі, яка посилює почуття стресу та тривоги. Оскільки організм вже перебуває у стані підвищеної чутливості під час менструації, додатковий стрес може призвести до подальшого дискомфорту.

Які продукти обирати

Якщо ви хочете додати страві смаку без дискомфорту, то існують такі альтернативи:

  • імбир - відомий тим, що заспокоює травлення та зменшує нудоту
  • куркума - має протизапальну дію та може допомогти полегшити спазми
  • зелений перець чилі - Використовуйте у невеликих кількостях
  • трави, такі як коріандр і м'ята - сприяють травленню та мінімізації здуття живота

Також зосередьтеся на продуктах, багатих на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни, які мають протизапальні властивості. Розгляньте можливість включення у раціон:

  • лосося
  • волоських горіхів
  • шпинату
  • ягоди

Пийте багато води протягом дня. Гідратація може допомогти полегшити здуття живота та вивести надлишок натрію, який може сприяти затримці води.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

