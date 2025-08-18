Цю їжу варто уникати під час менструації: причина здивує всіх

Під час менструації деякі жінки помічають зміни в апетиті та травленні. Гостра їжа не заборонена, але може посилювати спазми, печію чи дискомфорт у шлунку, тоді як для інших вона не має негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health .

Вплив гострої їжі на менструацію

Дієтолог та нутриціолог Ракшіта Мехра пояснює, що гостра їжа сама по собі не є шкідливою, якщо її вживати помірно. Також важливо вибирати правильний тип та кількість гостроти, не надто багато і не надто часто.

Експерт зазначила, що надлишок гостроти може спричинити дисбаланс кишечника, що у деяких людей може погіршити симптоми менструації.

Гостра їжа містить капсаїцин, який може підвищувати температуру тіла та впливати на кровообіг. Зокрема:

викликає подразнення шлунка або відчуття печіння

призводить до здуття живота

викликає діарею або нетравлення шлунку

посилює спазми, якщо порушено травлення

Якщо ви схильні до чутливості шлунка або дискомфорту в травленні під час менструації, то гостра їжа може погіршувати стан.

За даними сайту Easy healthy foods, гостра їжа також може викликати фізіологічну реакцію в організмі, яка посилює почуття стресу та тривоги. Оскільки організм вже перебуває у стані підвищеної чутливості під час менструації, додатковий стрес може призвести до подальшого дискомфорту.

Які продукти обирати

Якщо ви хочете додати страві смаку без дискомфорту, то існують такі альтернативи:

імбир - відомий тим, що заспокоює травлення та зменшує нудоту

куркума - має протизапальну дію та може допомогти полегшити спазми

зелений перець чилі - Використовуйте у невеликих кількостях

трави, такі як коріандр і м'ята - сприяють травленню та мінімізації здуття живота

Також зосередьтеся на продуктах, багатих на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та вітаміни, які мають протизапальні властивості. Розгляньте можливість включення у раціон:

лосося

волоських горіхів

шпинату

ягоди

Пийте багато води протягом дня. Гідратація може допомогти полегшити здуття живота та вивести надлишок натрію, який може сприяти затримці води.