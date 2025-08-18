ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эту пищу стоит избегать во время менструации: причина удивит всех

Понедельник 18 августа 2025 14:20
UA EN RU
Эту пищу стоит избегать во время менструации: причина удивит всех Можно ли есть острую пищу во время менструации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Во время менструации некоторые женщины замечают изменения в аппетите и пищеварении. Острая пища не запрещена, но может усиливать спазмы, изжогу или дискомфорт в желудке, тогда как для других она не имеет негативного влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health.

Влияние острой пищи на менструацию

Диетолог и нутрициолог Ракшита Мехра объясняет, что острая пища сама по себе невредна, если ее употреблять умеренно. Также важно выбирать правильный тип и количество остроты, не слишком много и не слишком часто.

Эксперт отметила, что избыток остроты может вызвать дисбаланс кишечника, что у некоторых людей может ухудшить симптомы менструации.

Острая пища содержит капсаицин, который может повышать температуру тела и влиять на кровообращение. В частности:

  • вызывает раздражение желудка или чувство жжения
  • приводит к вздутию живота
  • вызывает диарею или несварение желудка
  • усиливает спазмы, если нарушено пищеварение

Если вы склонны к чувствительности желудка или дискомфорту в пищеварении во время менструации, то острая пища может ухудшать состояние.

По данным сайта Easy healthy foods, острая пища также может вызвать физиологическую реакцию в организме, которая усиливает чувство стресса и тревоги. Поскольку организм уже находится в состоянии повышенной чувствительности во время менструации, дополнительный стресс может привести к дальнейшему дискомфорту.

Какие продукты выбирать

Если вы хотите добавить блюду вкуса без дискомфорта, то существуют такие альтернативы:

  • имбирь - известен тем, что успокаивает пищеварение и уменьшает тошноту
  • куркума - обладает противовоспалительным действием и может помочь облегчить спазмы
  • зеленый перец чили - используйте в небольших количествах
  • травы, такие как кориандр и мята - способствуют пищеварению и минимизации вздутия живота

Также сосредоточьтесь на продуктах, богатых омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, которые обладают противовоспалительными свойствами. Рассмотрите возможность включения в рацион:

  • лосося
  • грецких орехов
  • шпината
  • ягоды

Пейте много воды в течение дня. Гидратация может помочь облегчить вздутие живота и вывести избыток натрия, который может способствовать задержке воды.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Менструация Здоровье
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия