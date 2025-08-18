Эту пищу стоит избегать во время менструации: причина удивит всех
Во время менструации некоторые женщины замечают изменения в аппетите и пищеварении. Острая пища не запрещена, но может усиливать спазмы, изжогу или дискомфорт в желудке, тогда как для других она не имеет негативного влияния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health.
Влияние острой пищи на менструацию
Диетолог и нутрициолог Ракшита Мехра объясняет, что острая пища сама по себе невредна, если ее употреблять умеренно. Также важно выбирать правильный тип и количество остроты, не слишком много и не слишком часто.
Эксперт отметила, что избыток остроты может вызвать дисбаланс кишечника, что у некоторых людей может ухудшить симптомы менструации.
Острая пища содержит капсаицин, который может повышать температуру тела и влиять на кровообращение. В частности:
- вызывает раздражение желудка или чувство жжения
- приводит к вздутию живота
- вызывает диарею или несварение желудка
- усиливает спазмы, если нарушено пищеварение
Если вы склонны к чувствительности желудка или дискомфорту в пищеварении во время менструации, то острая пища может ухудшать состояние.
По данным сайта Easy healthy foods, острая пища также может вызвать физиологическую реакцию в организме, которая усиливает чувство стресса и тревоги. Поскольку организм уже находится в состоянии повышенной чувствительности во время менструации, дополнительный стресс может привести к дальнейшему дискомфорту.
Какие продукты выбирать
Если вы хотите добавить блюду вкуса без дискомфорта, то существуют такие альтернативы:
- имбирь - известен тем, что успокаивает пищеварение и уменьшает тошноту
- куркума - обладает противовоспалительным действием и может помочь облегчить спазмы
- зеленый перец чили - используйте в небольших количествах
- травы, такие как кориандр и мята - способствуют пищеварению и минимизации вздутия живота
Также сосредоточьтесь на продуктах, богатых омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, которые обладают противовоспалительными свойствами. Рассмотрите возможность включения в рацион:
- лосося
- грецких орехов
- шпината
- ягоды
Пейте много воды в течение дня. Гидратация может помочь облегчить вздутие живота и вывести избыток натрия, который может способствовать задержке воды.
Вас может заинтересовать:
- Топ-5 популярных мифов о менструации
- Резкое увеличение аппетита перед менструацией - норма или тревожный сигнал
- Что есть во время менструации для повышения энергии и улучшения настроения
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.