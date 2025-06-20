Різке збільшення апетиту перед менструацією - норма чи тривожний сигнал?
Перед менструацією багато жінок помічають різке підвищення апетиту - це не примха, а наслідок гормональних змін у тілі. Що саме провокує "голодний сплеск" і як з ним впоратися?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Коли це норма
У II половині циклу більшість жінок відчуває підвищений апетит, особливо до солодкого, жирного або великих порцій. Це не завжди проблема - іноді просто фізіологічна реакція тіла на гормональні зміни.
Такий стан є нормою, якщо:
- апетит зʼявляється за 1-7 днів до менструації
- хочеться солодкого, жирного, але є контроль
- настрій коливається, але не критично
- вага зростає до 1 кг - і самостійно знижується
- симптоми минають із початком менструації
За словами експерта, це нормальна реакція на гормональні зміни. Важливо у такий період підтримувати себе турботою і харчуванням.
Не норма, якщо
- апетит стає нав'язливим
- призводить до переїдань, після яких - провина і сором
- вага щомісяця зростає
- настрій "вибухає"
Чому так відбувається
Підвищується апетит, тому що знижується рівень естрогенів, а підвищується прогестерон. Зокрема, зростає апетит, тому що організм готується до можливої вагітності.
Також знижується чутливість до інсуліну, щоб зберігати більше глюкози для ембріона. Температура тіла підвищується на 0,3-0,5 C, тому зростає потреба в калоріях.
До того ж падає рівень серотоніну, зʼявляється дратівливість і тяга до солодкого.
Що робити
Щоб підтримати себе у цей період, додайте складні вуглеводи до кожного прийому їжі: каша, хліб та коричневий рис. Їжте продукти з триптофаном (попередник серотоніну): індичка, банан, горіхи.
Важливо не голодувати, адже це може спровокувати зриви. Плануйте перекуси для стабільної глюкози: горіхи, йогурт, протеїнові батончики.
Апетит може бути дуже сильним, тому що на гормональні зміни нашаровуються інші стани:
- інсулінорезистентність
- СПКЯ
- гіперпролактинемія
- дефіцити Mg, В6, Zn, вітамін Е
- хронічний стрес
- ПМДР ( передменструальний дисфоричний розлад)
- тривожно-депресивний розлад
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