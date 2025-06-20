Різке збільшення апетиту перед менструацією - норма чи тривожний сигнал?

Перед менструацією багато жінок помічають різке підвищення апетиту - це не примха, а наслідок гормональних змін у тілі. Що саме провокує "голодний сплеск" і як з ним впоратися?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Коли це норма

У II половині циклу більшість жінок відчуває підвищений апетит, особливо до солодкого, жирного або великих порцій. Це не завжди проблема - іноді просто фізіологічна реакція тіла на гормональні зміни.

Такий стан є нормою, якщо:

апетит зʼявляється за 1-7 днів до менструації

хочеться солодкого, жирного, але є контроль

настрій коливається, але не критично

вага зростає до 1 кг - і самостійно знижується

симптоми минають із початком менструації

За словами експерта, це нормальна реакція на гормональні зміни. Важливо у такий період підтримувати себе турботою і харчуванням.

Не норма, якщо

апетит стає нав'язливим

призводить до переїдань, після яких - провина і сором

вага щомісяця зростає

настрій "вибухає"

Чому так відбувається

Підвищується апетит, тому що знижується рівень естрогенів, а підвищується прогестерон. Зокрема, зростає апетит, тому що організм готується до можливої вагітності.

Також знижується чутливість до інсуліну, щоб зберігати більше глюкози для ембріона. Температура тіла підвищується на 0,3-0,5 C, тому зростає потреба в калоріях.

До того ж падає рівень серотоніну, зʼявляється дратівливість і тяга до солодкого.

Що робити

Щоб підтримати себе у цей період, додайте складні вуглеводи до кожного прийому їжі: каша, хліб та коричневий рис. ﻿﻿Їжте продукти з триптофаном (попередник серотоніну): індичка, банан, горіхи.

Важливо не голодувати, ﻿﻿адже це може спровокувати зриви. ﻿﻿Плануйте перекуси для стабільної глюкози: горіхи, йогурт, протеїнові батончики.

Апетит може бути дуже сильним, тому що на гормональні зміни нашаровуються інші стани: