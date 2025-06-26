Ця вправа знижує тиск не гірше за пігулки: нове дослідження

Нове дослідження вчених повідомило, що існує вправа, яка може знизити високий тиск не гірше, ніж спеціальні пігулки.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження в BMJJournal.

Які вправи можуть знизити високий тиск?

Викладач фізіології фізичних вправ в Університеті Східного Лондона Джеймі Едвардс нещодавно опублікував роботу, яка показала, що статичні вправи, що виконуються у нерухомому положенні, такі як планка та присідання біля стіни, є насправді найкращим способом знизити кров'яний тиск.

Цей вид вправ називається ізометричним. Він полягає у скороченні певного м'яза або групи м'язів та утриманні цього положення так, щоб довжина м'яза не змінювалася протягом вправи. Але зниження кров'яного тиску - це лише одна з численних переваг цього типу тренувань.

Ізометричні вправи покращують здоров'я серця

Остання робота Джеймі Едвардса проаналізувала 270 рандомізованих контрольованих досліджень за участю понад 15 000 осіб. Було виявлено, що найкращим способом зниження кров'яного тиску є виконання в середньому трьох ізометричних тренувань на тиждень.

Кожне заняття складалося з чотирьох двохвилинних підходів ізометричних вправ, з періодом відпочинку від однієї до чотирьох хвилин між ними. Отримане зниження артеріального тиску було порівнянним з тим, що спостерігається у людей, які приймають стандартні препарати для зниження тиску.

Дослідницька група Джеймі також показала, що ізометричні вправи покращують функцію, структуру та механіку нашого серця, здоров'я судинної системи та продуктивність нашої вегетативної нервової системи. Усі ці зміни є важливими для хорошого серцево-судинного здоров'я та зниження ризику захворювань.

Хоча це складна галузь науки, причина, чому ізометрія може бути настільки ефективною для нашого серцево-судинного здоров'я, полягає в унікальній природі утримання статичного скорочення м'язів.

Це стискає кровоносні судини, а потім, після зняття ізометричного утримання, призводить до більшого припливу крові до раніше стиснутих судин.

Наші зв'язки відіграють важливу роль у стабілізації суглобів під час руху. Однак травми можуть статися, якщо ми надаємо занадто великий тиск на зв'язку, наприклад, при незручному приземленні на одну ногу під час стрибка. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки (ПКЗ) є одним із прикладів травми зв'язок, яка має значний вплив на здоров'я.

Проте, наші м'язи відіграють важливу роль у зменшенні сили, що припадає на зв'язки, допомагаючи створювати стабільність навколо суглоба. Дослідження показують, що тренування певних груп м'язів за допомогою ізометричних вправ може допомогти зменшити тиск на певні зв'язки.

Наприклад, одне дослідження показало, що тренування м'язів задньої поверхні стегна (групи м'язів, що проходять по задній частині стегна від стегна до коліна) допомогло зменшити тиск на ПКЗ. Це може допомогти запобігти травмам цієї зв'язки в майбутньому.

Більшість досліджень, які вивчали переваги ізометричних вправ для здоров'я серця, вимагали від учасників лише загалом восьми хвилин вправ за сеанс. Це відповідало б приблизно чотирьом підходам ізометричних вправ, причому кожна вправа утримувалася.