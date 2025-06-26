Это упражнение снижает давление не хуже таблеток: новое исследование

Новое исследование ученых сообщило, что существует упражнение, которое может снизить высокое давление не хуже, чем специальные таблетки.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование в BMJJournal.

Какие упражнения могут снизить высокое давление?

Преподаватель физиологии физических упражнений в Университете Восточного Лондона Джейми Эдвардс недавно опубликовал работу, которая показала, что статические упражнения, выполняемые в неподвижном положении, такие как планка и приседания у стены, на самом деле являются лучшим способом снизить кровяное давление.

Этот вид упражнений называется изометрическим. Он заключается в сокращении определенной мышцы или группы мышц и удержании этого положения так, чтобы длина мышцы не менялась в течение упражнения. Но снижение кровяного давления - это лишь одно из многочисленных преимуществ этого типа тренировок.

Изометрические упражнения улучшают здоровье сердца

Последняя работа Джейми Эдвардса проанализировала 270 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 15 000 человек. Было обнаружено, что лучшим способом снижения кровяного давления является выполнение в среднем трех изометрических тренировок в неделю.

Каждое занятие состояло из четырех двухминутных подходов изометрических упражнений, с периодом отдыха от одной до четырех минут между ними. Полученное снижение артериального давления было сопоставимо с тем, что наблюдается у людей, принимающих стандартные препараты для снижения давления.

Исследовательская группа Джейми также показала, что изометрические упражнения улучшают функцию, структуру и механику нашего сердца, здоровье сосудистой системы и производительность нашей вегетативной нервной системы. Все эти изменения важны для хорошего сердечно-сосудистого здоровья и снижения риска заболеваний.

Хотя это сложная область науки, причина, по которой изометрия может быть настолько эффективной для нашего сердечно-сосудистого здоровья, заключается в уникальной природе удержания статического сокращения мышц.

Это сжимает кровеносные сосуды, а затем, после снятия изометрического удержания, приводит к большему притоку крови к ранее сжатым сосудам.

Наши связки играют важную роль в стабилизации суставов во время движения. Однако травмы могут произойти, если мы оказываем слишком большое давление на связку, например, при неудобном приземлении на одну ногу во время прыжка. Разрыв передней крестообразной связки (ПКЗ) является одним из примеров травмы связок, которая имеет значительное влияние на здоровье.

Тем не менее, наши мышцы играют важную роль в уменьшении силы, приходящейся на связки, помогая создавать стабильность вокруг сустава. Исследования показывают, что тренировка определенных групп мышц с помощью изометрических упражнений может помочь уменьшить давление на определенные связки.

Например, одно исследование показало, что тренировка мышц задней поверхности бедра (группы мышц, проходящих по задней части бедра от бедра до колена) помогла уменьшить давление на ПКЗ. Это может помочь предотвратить травмы этой связки в будущем.

Большинство исследований, которые изучали преимущества изометрических упражнений для здоровья сердца, требовали от участников лишь в общей сложности восьми минут упражнений за сеанс. Это соответствовало бы примерно четырем подходам изометрических упражнений, причем каждое упражнение удерживалось.