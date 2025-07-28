Ця рослина покращує травлення та стан мозку: є у багатьох на городі

М’ята - не лише популярна ароматна рослина, а й природний засіб з численними корисними властивостями. Вона допомагає заспокоїти нервову систему, полегшити травлення і навіть покращує стан мозку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health .

Переваги м'яти для здоров'я

Корисна для травлення

М'ята має певні властивості, які роблять її ефективним природним засобом для лікування захворювань травної системи, таких як синдром подразненого кишечника та нетравлення шлунку.

Ця рослина містить багато терапевтичних сполук, таких як L-ментол, монотерпеноїдна сполука з м'язово-розслаблюючими властивостями.

L-ментол блокує кальцієві канали, які ініціюють скорочення гладких м'язів, запобігаючи спазмам, які викликають такі симптоми, як біль у животі та діарею у людей із синдромом подразненого кишечника.

Покращує когнітивні функції

Дослідження показують, що добавки з олією перцевої м'яти можуть покращити когнітивні функції.

М'ята містить сполуки, які можуть покращувати когнітивні функції, взаємодіючи з певними нейромедіаторами, такими як γ-аміномасляна кислота (ГАМК) та пригнічення ацетилхолінестерази (АХЕ). Цей фермент розщеплює нейромедіатор під назвою ацетилхолін, який відіграє важливу роль в увазі та пам'яті.

Допомагає позбутися нудоти

М'ята має заспокійливий аромат, і її вдихання може допомогти зменшити симптоми нудоти.

Дослідження, проведене за участю 84 осіб з раком молочної залози, які проходили хіміотерапію, показало, що лікування розведеними 40 краплями ефірної олії перцевої м’яти у воді кожні вісім годин значно зменшило нудоту та блювоту.

Збільшує витривалість

Добавки з м’ятою можуть бути корисними для тих, хто шукає природний спосіб покращити витривалість і силу під час фізичних навантажень.

М’ята має спазмолітичні властивості та може допомогти розслабити гладкі м’язи легень і покращити оксигенацію тканин, що може сприяти продуктивності під час фізичних навантажень.

Невелике дослідження, проведене за участю 12 чоловіків, показало, що вживання 500 мл мінеральної води, що містить 0,05 мл ефірної олії перцевої м'яти протягом десяти днів, значно покращило фізичну працездатність, функцію легень та частоту серцевих скорочень.

Кому м'ята може нашкодити

М'ятні добавки загалом вважаються безпечними, але підходять не всім. П ід час вагітності та грудного вигодовування краще їх уникати.

Людям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ)

М’ята розслабляє нижній стравохідний сфінктер, що посилює печію й рефлюкс.

При виразці шлунка чи гастриті

Рослина може підвищити секрецію шлункового соку, посилюючи біль і подразнення.

Немовлятам та дітям до 2-3 років

М’ятна олія або ментол може викликати спазм гортані (ларингоспазм) і порушення дихання.

Особливо небезпечне натирання грудей м’ятною олією, інгаляції, навіть м’ятні креми.

Людям із низьким артеріальним тиском (гіпотонією)

М’ята має гіпотензивну дію, що може спричинити запаморочення або слабкість.

Побічні ефекти м'яти

Можливі побічні ефекти, пов'язані з прийомом м'ятних добавок, включають:

печія

нудота

біль у животі

сухість у роті

дерматит (запалення шкіри)

Найкращі способи використання свіжої м'яти

Нижче наведено кілька способів використання свіжої м'яти:

подрібніть свіжу м'яту та додайте її до зелених салатів

приготуйте смачний гарнір, використовуючи свіжу м'яту, кавун та фету

додайте свіжу м'яту до води та коктейлів

використовуйте подрібнену м'яту в домашніх песто та заправках

додайте м'яту до страв з пасти