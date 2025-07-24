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Головні помилки з дитинства, які заважають правильно харчуватись сьогодні

Четвер 24 липня 2025 13:13
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Головні помилки з дитинства, які заважають правильно харчуватись сьогодні Названо помилки з дитинства, які шкодять здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Галина Сеник

Неправильне харчування, сформоване ще в дитинстві, може призвести до ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань та порушення обміну речовин у дорослому віці. Варто знати, яких уявлень позбутись у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та нутриціолога Галини Сеник.

"Запасайтесь" вітаміни наперед

За словами експерта, часто в дитинстві можна було почути, що варто "наїдатися ягід, щоб запастися вітамінами до зими. Однак, це міф, який сприяє переїданню.

Варто знати, що не можна "запастися" вітамінами наперед. Бо більшість з них водорозчинні.

Надлишок їх виводиться з сечею. Тоді як жиророзчинні (A, D, E, К) - накопичуються. Але "їсти їх про запас" - небезпечно для здоров'я.

Ці установки:

  • підсилюють емоційне задання
  • порушують харчову поведінку
  • заважають знизити зайву вагу
  • погіршують ваше самопочуття

Важливо розуміти, що харчова поведінка формується роками. ﻿﻿Порушена харчова поведінка впливає на якість життя і руйнує здоровʼя. ﻿﻿Її треба і можна змінити крок за кроком.

Організм постійно використовує вітаміни для обміну речовин, імунітету, енергії тощо. Тому важливо мати регулярне надходження вітамінів з їжею протягом року.

Зараз доступ до фруктів, овочів і зелені є навіть узимку (свіжі, заморожені, консервовані). Заморожені продукти зберігають більшість вітамінів, тож узимку цілком реально підтримувати збалансоване харчування.

Інші помилки у харчуванні, які "йдуть" з дитинства

Надмірне споживання цукру

Часто солодощі у дитинстві були як винагорода. В результаті виникало ожиріння, цукровий діабет 2 типу, проблеми з печінкою, залежність від солодкого та карієс.

Привчання до фастфуду та обробленої їжі

Що робили в дитинстві: заміна домашньої їжі на готові продукти (сосиски, чіпси, піца). Наслідками були: дефіцит поживних речовин, ожиріння, хвороби серця та шлунково-кишкові проблеми.

Ігнорування сигналів голоду та ситості

У дитинстві часто змушували "доїдати до кінця", навіть коли дитина вже не голодна. А це призводило до переїдання, порушення харчової поведінки, втрата зв’язку з відчуттям голоду/ситості.

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