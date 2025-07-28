Это растение улучшает пищеварение и состояние мозга: есть у многих на огороде

Мята - не только популярное ароматное растение, но и природное средство с многочисленными полезными свойствами. Она помогает успокоить нервную систему, облегчить пищеварение и даже улучшает состояние мозга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health .

Преимущества мяты для здоровья

Полезная для пищеварения

Мята обладает определенными свойствами, которые делают ее эффективным природным средством для лечения заболеваний пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника и несварение желудка.

Это растение содержит много терапевтических соединений, таких как L-ментол, монотерпеноидное соединение с мышечно-расслабляющими свойствами.

L-ментол блокирует кальциевые каналы, которые инициируют сокращение гладких мышц, предотвращая спазмы, которые вызывают такие симптомы, как боль в животе и диарею у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Улучшает когнитивные функции

Исследования показывают, что добавки с маслом перечной мяты могут улучшить когнитивные функции.

Мята содержит соединения, которые могут улучшать когнитивные функции, взаимодействуя с определенными нейромедиаторами, такими как γ-аминомасляная кислота (ГАМК) и подавление ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Этот фермент расщепляет нейромедиатор под названием ацетилхолин, который играет важную роль во внимании и памяти.

Помогает избавиться от тошноты

Мята обладает успокаивающим ароматом, и ее вдыхание может помочь уменьшить симптомы тошноты.

Исследование, проведенное с участием 84 человек с раком молочной железы, проходивших химиотерапию, показало, что лечение разведенными 40 каплями эфирного масла перечной мяты в воде каждые восемь часов значительно уменьшило тошноту и рвоту.

Увеличивает выносливость

Добавки с мятой могут быть полезными для тех, кто ищет естественный способ улучшить выносливость и силу во время физических нагрузок.

Мята обладает спазмолитическими свойствами и может помочь расслабить гладкие мышцы легких и улучшить оксигенацию тканей, что может способствовать производительности во время физических нагрузок.

Небольшое исследование, проведенное с участием 12 мужчин, показало, что употребление 500 мл минеральной воды, содержащей 0,05 мл эфирного масла перечной мяты в течение десяти дней, значительно улучшило физическую работоспособность, функцию легких и частоту сердечных сокращений.

Кому мята может навредить

Мятные добавки в целом считаются безопасными, но подходят не всем. Во время беременности и грудного вскармливания лучше их избегать.

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)

Мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что усиливает изжогу и рефлюкс.

При язве желудка или гастрите

Растение может повысить секрецию желудочного сока, усиливая боль и раздражение.

Младенцам и детям до 2-3 лет

Мятное масло или ментол может вызвать спазм гортани (ларингоспазм) и нарушение дыхания.

Особенно опасно натирание груди мятным маслом, ингаляции, даже мятные кремы.

Людям с низким артериальным давлением (гипотонией)

Мята обладает гипотензивным действием, что может вызвать головокружение или слабость.

Побочные эффекты мяты

Возможные побочные эффекты, связанные с приемом мятных добавок, включают:

изжога

тошнота

боль в животе

сухость во рту

дерматит (воспаление кожи)

Лучшие способы использования свежей мяты

Ниже приведены несколько способов использования свежей мяты:

измельчите свежую мяту и добавьте ее в зеленые салаты

приготовьте вкусный гарнир, используя свежую мяту, арбуз и фету

добавьте свежую мяту к воде и коктейлям

используйте измельченную мяту в домашних песто и заправках

добавьте мяту к блюдам из пасты