Это растение улучшает пищеварение и состояние мозга: есть у многих на огороде
Мята - не только популярное ароматное растение, но и природное средство с многочисленными полезными свойствами. Она помогает успокоить нервную систему, облегчить пищеварение и даже улучшает состояние мозга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Преимущества мяты для здоровья
Полезная для пищеварения
Мята обладает определенными свойствами, которые делают ее эффективным природным средством для лечения заболеваний пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника и несварение желудка.
Это растение содержит много терапевтических соединений, таких как L-ментол, монотерпеноидное соединение с мышечно-расслабляющими свойствами.
L-ментол блокирует кальциевые каналы, которые инициируют сокращение гладких мышц, предотвращая спазмы, которые вызывают такие симптомы, как боль в животе и диарею у людей с синдромом раздраженного кишечника.
Улучшает когнитивные функции
Исследования показывают, что добавки с маслом перечной мяты могут улучшить когнитивные функции.
Мята содержит соединения, которые могут улучшать когнитивные функции, взаимодействуя с определенными нейромедиаторами, такими как γ-аминомасляная кислота (ГАМК) и подавление ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Этот фермент расщепляет нейромедиатор под названием ацетилхолин, который играет важную роль во внимании и памяти.
Помогает избавиться от тошноты
Мята обладает успокаивающим ароматом, и ее вдыхание может помочь уменьшить симптомы тошноты.
Исследование, проведенное с участием 84 человек с раком молочной железы, проходивших химиотерапию, показало, что лечение разведенными 40 каплями эфирного масла перечной мяты в воде каждые восемь часов значительно уменьшило тошноту и рвоту.
Увеличивает выносливость
Добавки с мятой могут быть полезными для тех, кто ищет естественный способ улучшить выносливость и силу во время физических нагрузок.
Мята обладает спазмолитическими свойствами и может помочь расслабить гладкие мышцы легких и улучшить оксигенацию тканей, что может способствовать производительности во время физических нагрузок.
Небольшое исследование, проведенное с участием 12 мужчин, показало, что употребление 500 мл минеральной воды, содержащей 0,05 мл эфирного масла перечной мяты в течение десяти дней, значительно улучшило физическую работоспособность, функцию легких и частоту сердечных сокращений.
Кому мята может навредить
Мятные добавки в целом считаются безопасными, но подходят не всем. Во время беременности и грудного вскармливания лучше их избегать.
Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)
Мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что усиливает изжогу и рефлюкс.
При язве желудка или гастрите
Растение может повысить секрецию желудочного сока, усиливая боль и раздражение.
Младенцам и детям до 2-3 лет
Мятное масло или ментол может вызвать спазм гортани (ларингоспазм) и нарушение дыхания.
Особенно опасно натирание груди мятным маслом, ингаляции, даже мятные кремы.
Людям с низким артериальным давлением (гипотонией)
Мята обладает гипотензивным действием, что может вызвать головокружение или слабость.
Побочные эффекты мяты
Возможные побочные эффекты, связанные с приемом мятных добавок, включают:
- изжога
- тошнота
- боль в животе
- сухость во рту
- дерматит (воспаление кожи)
Лучшие способы использования свежей мяты
Ниже приведены несколько способов использования свежей мяты:
- измельчите свежую мяту и добавьте ее в зеленые салаты
- приготовьте вкусный гарнир, используя свежую мяту, арбуз и фету
- добавьте свежую мяту к воде и коктейлям
- используйте измельченную мяту в домашних песто и заправках
- добавьте мяту к блюдам из пасты
Свежую и сушеную мяту также можно использовать в десертах, таких как мороженое и выпечка. Она особенно хорошо сочетается с шоколадом.
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