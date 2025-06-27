"Ця робота любить тишу": в ОП розповіли, як справи із придбанням Patriot у США

У питанні продажу Україні систем протиповітряної оборони Patriot є просування та позитивні сигнали. Але говорити про щось конкретне наразі зарано, оскільки роботі такого роду потрібна тиша.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у коментарі " Ми - Україна " на Міжнародній конференції Fair Play, повідомляє РБК-Україна .

За словами Жовкви, було "багато позитивних сигналів", в тому числі про можливість придбання в США систем Patriot.

"Ви знаєте, що тема продажу Patriot для України не перший раз порушувалася президентом України, було це питання піднято під час однієї з телефонних розмов, потім почалася відповідна робота на рівні Міністерства оборони. Тобто на цій зустрічі продовжилася та розмова, яка почалася раніше", - пояснив заступник голови ОПУ.

Жовква додав, що президент США Дональд Трамп під час своєї пресконференції припустив, що постачання боєприпасів до Patriot можливі. За словами чиновника, зараз триває робота на рівні відповідних спеціалістів. Тому подробиць поки що не буде.

"Ця робота любить тишу", - додав Жовква.