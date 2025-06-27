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"Эта работа любит тишину": в ОП рассказали, как обстоят дела с покупкой Patriot у США

Украина, Пятница 27 июня 2025 20:49
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"Эта работа любит тишину": в ОП рассказали, как обстоят дела с покупкой Patriot у США Фото: заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

В вопросе продажи Украине систем противовоздушной обороны Patriot есть продвижение и позитивные сигналы. Но говорить о чем-то конкретном пока рано, поскольку работе такого рода нужна тишина.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии "Мы - Украина" на Международной конференции Fair Play, сообщает РБК-Украина.

По словам Жовквы, было "много позитивных сигналов", в том числе о возможности приобретения в США систем Patriot.

"Вы знаете, что тема продажи Patriot для Украины не первый раз поднималась президентом Украины, был этот вопрос поднят во время одного из телефонных разговоров, затем началась соответствующая работа на уровне Министерства обороны. То есть на этой встрече продолжился тот разговор, который начался ранее", - пояснил замглавы ОПУ.

Жовква добавил, что президент США Дональд Трамп во время своей пресс-конференции предположил, что поставки боеприпасов к Patriot возможны. По словам чиновника, сейчас идет работа на уровне соответствующих специалистов. Поэтому подробностей пока не будет.

"Эта работа любит тишину", - добавил Жовква.

Patriot для Украины

Напомним, что по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп сделал ряд заявлений. Так, он не исключил предоставление Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot.

Системы ПВО Patriot играют важную роль в защите Украины от россиян. Это единственные ЗРК, которые могут перехватывать аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и эффективно бороться с российской и северокорейской "баллистикой". Россияне уже много раз фейково "уничтожали" американские комплексы ПВО - один из таких фейков был развенчан некоторое время назад.

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