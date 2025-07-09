Ця проста звичка допомагає боротися з гіпертонією: вона дуже важлива

Що треба робити проти високого тиску?

За словами кардіолога Нішанта Калри, одним із ключових елементів у боротьбі з гіпертонією є забезпечення здорового сну.

Сон відіграє ключову роль у регулюванні гормонів стресу, таких як кортизол, і здатність організму керувати цими гормонами погіршується при недосипанні, що може призвести до підвищення кров'яного тиску, пояснює експерт.

Недосипання не лише безпосередньо підвищує кров'яний тиск (наприклад, порушуючи рівень гормонів стресу), але й опосередковано підриває інші аспекти здорового способу життя, що може ще більше пошкодити серце та кровоносні судини.

Як покращити гігієну сну?

За даними Національного інституту охорони здоров'я США, дорослим слід спати від семи до дев'яти годин щоночі. Якщо ви спите менше, ви ризикуєте не лише високим кров'яним тиском, але й проблемами з пам'яттю, головними болями, уповільненою реакцією, втомою, денною сонливістю, тривогою та депресією.

Один з найпростіших, але надзвичайно ефективних способів покращити якість сну – це забезпечити належне опалення та затемнення спальні. Коли ми засинаємо, температура нашого тіла природним чином знижується; прохолодне середовище підтримує цей процес і допомагає організму зрозуміти, що час відпочити.

Темрява не менш важлива. Світло, особливо штучне, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, відповідального за регулювання циркадного ритму.

Щоб допомогти вам заснути, варто придбати штори щільного сну або пов'язку на очі. Ці невеликі зміни дійсно мають значення. Впровадження заспокійливих ритуалів перед сном також може значно покращити якість вашого нічного відпочинку.

Читання книги, прослуховування заспокійливої ​​музики або уникнення використання телефону безпосередньо перед сном - це прості способи покращити сон.

Також важливо те, що ви їсте перед сном. Варто уникати не лише алкоголю, але й важкої, жирної та солоної їжі пізно ввечері. Це може не тільки ускладнити засинання, але й негативно вплинути на кров'яний тиск.