Эта крупа богата клетчаткой и ценным белком. Ешьте для здорового сердца

Употребление этой популярной крупы поможет вам иметь здоровое сердце и пищеварение. Также этот злак очень богат клетчаткой и белком.

Почему именно эту кашу очень советуют употреблять, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Что делает овсянку уникальной?

Овсянка обладает рядом преимуществ для здоровья:

Низкий гликемический индекс (ГИ = 51)

Рекомендуется людям с диабетом и инсулинорезистентностью. Благодаря содержанию сложных углеводов она обеспечивает длительное ощущение сытости.

Богата полезными жирами

Овес содержит ненасыщенные жиры, такие как омега-3, омега-6 и омега-9, которые поддерживают кровеносную систему.

Ценные антиоксиданты

Авентантрамиды, специфические полифенолы, характерные для овса, обладают противовоспалительными свойствами и могут способствовать профилактике рака.

Высокое содержание белка

Белок высокой биологической ценности, богатый незаменимыми аминокислотами, особенно ценен в растительных диетах.

Овсяная клетчатка предотвращает запоры

Предотвращает запоры и способствует здоровому функционированию пищеварительной системы. Растворимая клетчатка в форме β-глюканов поддерживает регенерацию кишечника и снижает уровень холестерина.

Полезные свойства овса

Бета-глюканы, содержащиеся в овсяной крупе, регулируют уровень липидов и стабилизируют уровень сахара в крови. Овсяная крупа снижает уровень холестерина ЛПНП, уменьшая риск атеросклероза и инфаркта.

В свою очередь, содержащиеся в ней минералы, такие как цинк, магний, железо и марганец, положительно влияют на иммунную и нервную системы. Регулярное употребление овса и овсяных продуктов (крупы, хлопьев, отрубей) является ключевым элементом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию и инфаркт.

Кроме регулирования липидного обмена, овсяные β-глюканы положительно влияют на постпрандиальную гликемию, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови, - объясняет диетолог Моника Стромке-Зломанец.

Овсяная крупа и глютен

Овес в своем естественном виде не содержит глютена. Однако, из-за возможности загрязнения во время производства, людям с целиакией следует выбирать продукты с пометкой "без глютена", например, те, что имеют символ перечеркнутого колоска пшеницы.

Наличие глютена в овсяных продуктах связано с их производственным процессом. Овсяная крупа и хлопья часто производятся на тех же фабриках, которые также перерабатывают пшеницу, рожь и ячмень, содержащие глютен.

Здесь также речь идет о загрязнении овсяных продуктов глютеном, объясняет эксперт.