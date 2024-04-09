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Ніколи не додайте у вівсяну кашу цей популярний інгредієнт

Вівторок 09 квітня 2024 15:03
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Ніколи не додайте у вівсяну кашу цей популярний інгредієнт Який інгредієнт не варто додавати у вівсянку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вівсянка – популярна каша для сніданку. Не дивно, тому що вона смачна, корисна і її можна приготувати різними способами та додати до страви різні інгредієнти. Але є добавка, яка може повністю зіпсувати сніданок.

Який інгредієнт не варто додавати у вівсяну кашу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Вівсяна каша справді дуже корисна. Вона містить вуглеводи, 15% білка, багата ненасиченими жирними кислотами, вітамінами В1, В9, К, магнієм, залізом та цинком. Також у цих пластівцях багато клітковини, бета-глюкан, який допомагає знизити рівень холестерину.

Але корисна вівсянка має один недолік - без різних добавок вона на смак багатьом не подобається. Тому її перетворюють на смачну страву, покращуючи її фруктами, йогуртом, медом, згущеним молоком та багатьма іншими інгредієнтами.

Але є добавка, яку в кашу класти не варто, якщо ви бажаєте, щоб вівсянка вас наситила, надала життєвих сил і збагатила організм усіма корисними речовинами. І це – сухофрукти.

Вони зручні й, здавалося б, що простіше - зварити кашу і додати в неї вже готові та нарізані сухофрукти. Але експерти стверджують, що це є шкідливим для вашого організму.

Сухофрукти містять набагато більше калорій та цукру в порівнянні зі свіжими ягодами, виноградом або сливами. Це з тим, що з сухофруктів вся рідина видаляється під час обробки. Але при цьому в них залишається весь цукор та калорії.

В результаті рівень цукру в крові після такого сніданку підвищується і виникає потяг до їжі досить швидко. Якщо вам дуже хочеться чогось солодкого до каші, посипте її какао-порошком або додайте трохи кориці. Ці інгредієнти будуть низькокалорійними та не зроблять вашу трапезу калорійною.

Раніше ми писали про те, які продукти допоможуть вам позбутися печії.

А ще розповідали про те, чому вівсяну кашу не можна їсти щодня.

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