Ця ягода омолоджує організм та захищає від хвороб: її зараз активно продають

Користь для здоров'я

За словами дієтолога Ольга Шаєвської, лохина - ягода краси, молодості та ясного розуму.

Вона не тільки смачна, а й суперкорисна:

це потужний антиоксидант

підтримує зір та пам'ять

зміцнює серце та судини

має протизапальну дію

Покращення стану серцево-судинної системи

Антоціани та клітковина лохини можуть знижувати артеріальний тиск, рівень "поганого" холестерину (LDL) та покращувати еластичність судин. Це знижує ризик інфаркту й інших серцевих хвороб.

Підтримка мозку та пам’яті

Регулярне споживання ягід уповільнює когнітивне старіння, покращує пам’ять та увагу. У старших людей щотижнева порція може відтермінувати зниження пам’яті приблизно на 2,5 роки.

Здорове травлення й кишківник

Високий вміст харчових волокон та пребіотичних компонентів забезпечує поліпшення мікробіому, регулярність стільця та очищує організм від токсинів і солей важких металів.

Контроль рівня цукру

Лохина має низький глікемічний індекс і багата на клітковину, що допомагає стабілізувати рівень глюкози. У людей з діабетом ягоди можуть підтримувати нормальний глікемічний фон.

Зміцнення кісток та зору

Лохина містить вітаміни К, С, мінерали - кальцій, магній, цинк, марганець, які сприяють міцності кісток та їх здоров’ю.

Також антоціани можуть зменшувати втому очей, покращувати нічний зір і сприяти профілактиці вікової дегенерації сітківки чи інших очних хвороб.

Кому не можна їсти

Алергікам

Алергія на лохину проявляється свербежем, висипом, набряком слизових, задишкою. Вона зустрічається рідко, але може бути тяжкою.

При прийомі препаратів для розріджування крові

Лохина багата на вітамін K, що може змінювати ефективність препаратів для контролю згортання крові і порушувати сталість рівня згортання.

Цукровий діабет

Ягода може знижувати рівень глюкози в крові або вступати в реакцію з ліками (наприклад, метформін), що іноді викликає гіпоглікемію.

Захворювання нирок

Цей суперпродукт містять оксалати, які сприяють утворенню кальцій‑оксалатних каменів у людей із відповідною схильністю.

У людей із нирковою недостатністю також можуть виникнути проблеми через значний вміст калію і оксалатів .

Важливо знати, що перевищення дози (понад 200-300 г/день) може викликати: