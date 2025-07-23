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Як обрати стиглі абрикоси та не купити "кисляк": ось на що зверніть увагу

Середа 23 липня 2025 11:38
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Як обрати стиглі абрикоси та не купити "кисляк": ось на що зверніть увагу Прості способи, які допоможуть обрати ідеальні абрикоси (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо - час солодких і соковитих абрикосів. Однак, важливо знати, як не помилитися у виборі та насолодитися справжнім смаком плодів.

РБК-Україна повідомляє, на що потрібно звернути увагу при вибору абрикосів в магазині та на ринку.

Колір

Абрикос має бути помаранчевим або золотистим, без зелених ділянок. Зелений відтінок свідчить про недостиглість. Тоді як інтенсивний яскравий колір вказує на солодкий смак абрикосів.

Червоні "щічки" - хороший знак, але не головний показник стиглості.

Текстура та пружність

Стиглий абрикос повинен бути трохи м’яким на дотик, але не перезрілим. Якщо шкірка занадто тверда - плід ще зріє, а занадто м’який - може бути перестиглим або вже псується..

Уникайте плодів із синцями, зморшками або підозрілими плямами - це ознаки псування.

Аромат

Стиглі абрикоси мають інтенсивний, солодкий фруктовий аромат, який чути навіть на відстані. Саме це є маркером якості.

Якщо плід не пахне - імовірно, ще не дозрів або зірваний завчасно.

Великі абрикоси часто соковитіші, але не завжди найсмачніші. Смак більше залежить від сорту та стиглості, ніж від розміру.

Ніколи не купуйте дуже блискучі або ідеальні на вигляд абрикоси - часто вони оброблені для "краси". Необхідно мити їх ретельно - навіть домашні абрикоси можуть мати залишки пилу, землі чи шкідливих речовин.

Не вживай кісточки - в них є амігдалін, що в організмі перетворюється на ціанід, що дуже токсично. Краще купувати з рук у місцевих фермерів у сезон.

Як зберігати абрикоси

Якщо абрикоси не стиглі, коли ви принесете їх додому, залиште їх на столі на день-два. Коли вони дозріють, зберігайте їх у холодильнику та насолоджуйтесь протягом кількох днів.

Ви також можете зберігати в морозильній камері. Щоб заморозити абрикоси, покладіть їх в кип'яток (за бажанням зніміть шкірку), розріжте навпіл, видаліть кісточку та заморозьте в щільно закритому контейнері або пакеті. Зберігати їх так можна до 3 місяців.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Food network та Bon appetit.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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