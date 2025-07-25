Эта ягода омолаживает организм и защищает от болезней: ее сейчас активно продают

Польза для здоровья

По словам диетолога Ольга Шаевской, голубика - ягода красоты, молодости и ясного ума.

Она не только вкусная, но и суперполезная:

это мощный антиоксидант

поддерживает зрение и память

укрепляет сердце и сосуды

обладает противовоспалительным действием

Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы

Антоцианы и клетчатка голубики могут снижать артериальное давление, уровень "плохого" холестерина (LDL) и улучшать эластичность сосудов. Это снижает риск инфаркта и других сердечных болезней.

Поддержка мозга и памяти

Регулярное потребление ягод замедляет когнитивное старение, улучшает память и внимание. У старших людей еженедельная порция может отсрочить снижение памяти примерно на 2,5 года.

Здоровое пищеварение и кишечник

Высокое содержание пищевых волокон и пребиотических компонентов обеспечивает улучшение микробиома, регулярность стула и очищает организм от токсинов и солей тяжелых металлов.

Контроль уровня сахара

Голубика имеет низкий гликемический индекс и богата клетчаткой, что помогает стабилизировать уровень глюкозы. У людей с диабетом ягоды могут поддерживать нормальный гликемический фон.

Укрепление костей и зрения

Голубика содержит витамины К, С, минералы - кальций, магний, цинк, марганец, которые способствуют прочности костей и их здоровью.

Также антоцианы могут уменьшать усталость глаз, улучшать ночное зрение и способствовать профилактике возрастной дегенерации сетчатки или других глазных болезней.

Кому нельзя есть

Аллергикам

Аллергия на голубику проявляется зудом, сыпью, отеком слизистых, одышкой. Она встречается редко, но может быть тяжелой.

При приеме препаратов для разжижения крови

Голубика богата витамином K, что может изменять эффективность препаратов для контроля свертываемости крови и нарушать постоянство уровня свертываемости.

Сахарный диабет

Ягода может снижать уровень глюкозы в крови или вступать в реакцию с лекарствами (например, метформином), что иногда вызывает гипогликемию.

Заболевания почек

Этот суперпродукт содержит оксалаты, которые способствуют образованию кальций-оксалатных камней у людей с соответствующей предрасположенностью.

У людей с почечной недостаточностью также могут возникнуть проблемы из-за значительного содержания калия и оксалатов.

Важно знать, что превышение дозы (более 200-300 г/день) может вызвать: