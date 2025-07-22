Ця ягода бореться із запаленням і хронічними хворобами: запасайтесь нею на зиму

Соковита та корисна ожина може стати вашим природним союзником у боротьбі з запаленнями. Регулярне споживання цієї ягоди сприяє зменшенню ризику розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, діабет і деякі види раку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today.
Дієтолог Кері Глассман розповіла, що ожина багата на вітамін С і клітковину, які покращують здоров'я серця та знижують ризик діабету. Вона також багата на антоціани та флавоноїди, які можуть зменшити запальні реакції в організмі.
Вживання продуктів, багатих на антоціани, пов’язане зі здоров’ям серця та зниженням ризику хронічних захворювань.
Фактори навколишнього середовища, що викликають запалення, зокрема продукти, що містять велику кількість трансжирів і солі, можуть спричинити хронічне запалення.
Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що люди, які вживали багато продуктів, що викликають запалення, мали на 46% вищий ризик серцевих захворювань та на 28% вищий ризик інсульту порівняно з тими, хто вживав багаті на поживні речовини продукти з протизапальними властивостями, такі як ожина.
Додайте ожину до йогурту, салату, вівсянки або до улюбленого смузі. Ожина в сезон доступна лише короткий період, тому варто її зберегти на зиму.
Щоб зберегти ожину на зиму й не втратити її корисні властивості, можна її заморозити - це найпростіший і найкорисніший спосіб
Як заморозити:
Переваги:
Також ягоду можна засушити. Робити варто це так:
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