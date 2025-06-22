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Що краще їсти - черешню чи полуницю? Названо кориснішу ягоду

Неділя 22 червня 2025 13:33
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Що краще їсти - черешню чи полуницю? Названо кориснішу ягоду Що корисніше - черешня чи полуниця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Полуниця та черешня - сезонні ягоди, які містять вітамін С, антиоксиданти, калій і клітковину. Полуниця має менше цукру та калорій, а черешня багата на антоціани, які зменшують запалення.

РБК-Україна повідомляє, яка ягода все-таки містить більше користі для організму.

Користь для здоров'я

Черешня

Нутриціолог Катерина Назаренко розповіла, що черешня - соковита та солодка ягода, яка містить антиоксиданти, калій, вітамін С та поліфеноли.

Вона покращує роботу серця, сприяє детоксикації, допомагає при набряках.

Категорично не рекомендована у великій кількості людям з діабетом, ожирінням, а також при схильності до підвищеного газоутворення чи загострення шлунково-кишкових захворювань.

Містить також мелатонін - природний гормон сну, що допомагає налагодити режим відпочинку. Харчові волокна стимулюють роботу кишківника і допомагають запобігати закрепам.

Що краще їсти - черешню чи полуницю? Названо кориснішу ягодуЧерешня (фото: Freepik)

Полуниця

Полуниця - це ягода, яка багата на вітамін С, фолієву кислоту, марганець та антиоксиданти. Підтримує імунітет, має протизапальні властивості, покращує стан шкіри та судин.

Проте може викликати алергічні реакції, особливо у дітей, а також не рекомендована при виразковій хворобі шлунка в період загострення.

Полуниця містить флавоноїди і антоціани, які борються зі вільними радикалами, уповільнюють старіння та захищають клітини. Завдяки харчовим волокнам полуниця сприяє нормалізації роботи кишечника і запобігає запорам.

Допомагає знизити запалення і може підтримувати здоров’я шкіри.

Калій і антиоксиданти в полуниці допомагають знижувати кров’яний тиск і покращують стан судин.

Що краще їсти - черешню чи полуницю? Названо кориснішу ягодуПолуниця (фото: Freepik)

Яка ягода корисніша

Важливо розуміти, що навіть найкорисніша ягода може не підійти саме вам. Щоб зрозуміти, яка з них буде союзником вашого здоров’я, а яка - зайвим навантаженням, важливо врахувати індивідуальні особливості організму.

Загальна рекомендація така:

  • якщо потрібно більше вітаміну С і користь для шкіри - полуниця.
  • хочете отримати протизапальну дію і користь для серця - черешня

Обидві ягоди низькокалорійні і багаті антиоксидантами, тож найкраще - їсти їх разом у сезон.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Катерина Назаренко та сайт Healthline.

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