Ця добавка прибере тривогу та покращить сон: її радять Меган Маркл та Гвінет Пелтроу

Яку добавку для сну вживають Меган Маркл та Гвінет Пелтроу?

Різноманітні дослідження припускають, що добавки ашваганди можуть допомогти полегшити стрес і заспокоїти нерви.

Ашваганда - це стародавня лікарська трава, є ключовим компонентом Аюрведи - традиційної індійської системи медицини. Вона відома своїм заспокійливим ефектом, допомагаючи як тілу, так і розуму ефективніше справлятися зі стресом.

Ця трава пропонує цілий ряд переваг для здоров'я, в першу чергу завдяки високому вмісту вітанолідів. Вітаноліди - це природні сполуки, які, як вважається, сприяють лікувальним та протизапальним властивостям рослини.

Ашваганда відома своєю здатністю допомагати знімати стрес. Гвінет Пелтроу використовує цю траву у своїй лінійці добавок Goop, зокрема в капсулах "Why am I So Effin Tired".

Лікар, який розробив цю суміш добавок, зазначив: "Ашваганда, Священний базилік та Бакопа тисячоліттями використовувалися лікарями аюрведичної медицини як адаптогени.

Вони, по суті, допомагають організму адаптуватися до екстремальних обставин, що є однією з головних ролей надниркових залоз". Гвінет також розповіла, що додає її у свій ранковий смузі.

Дослідження показали, що ашваганда може знижувати рівень кортизолу - гормону стресу в організмі, що призводить до зменшення стресу та тривоги. Ашваганда класифікується як адаптоген, речовина, яка допомагає організму справлятися зі стресом.

Наукові докази

Численні клінічні випробування та дослідницькі роботи надали докази ефективності ашваганди у полегшенні тривоги. Наприклад, дослідження за участю 64 осіб з хронічним стресом показало, що ті, хто приймав екстракт ашваганди, спостерігали в середньому зниження тривоги та безсоння на 69% протягом 60-денного періоду, порівняно з 11% зниження у групі плацебо.

В іншому дослідженні, за участю 58 учасників, було виявлено, що особи, які споживали 250 або 600 мг екстракту ашваганди протягом восьми тижнів, відчули значне зниження сприйнятого стресу та рівня кортизолу порівняно з тими, хто отримував плацебо. Крім того, група, яка приймала добавки ашваганди, продемонструвала покращення якості сну порівняно з групою плацебо.

Однак, необхідні подальші дослідження для узгодження відповідних форм та дозувань для управління стресом та розладами, пов'язаними зі стресом.

Крім тривоги, стресу та сну, ашваганда також, як доведено, покращує функцію мозку. Дослідження припускають, що прийом ашваганди може підвищити когнітивні функції, такі як пам'ять, продуктивність завдань та увага, захищаючи від окислювального стресу в мозку.

Ця трава також може значно збільшити кількість кисню, що виробляється спортсменами, підвищуючи їхню продуктивність. Споживання ашваганди також може знизити ризик серцевих проблем, включаючи зниження високого кров'яного тиску, зменшення високого рівня холестерину та полегшення болю в грудях.