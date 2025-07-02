ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей дешевий продукт з магазину захистить серце та знизить холестерин

Середа 02 липня 2025 08:46
UA EN RU
Цей дешевий продукт з магазину захистить серце та знизить холестерин Фото: Цей вид капусти дуже корисний для серця (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Скромний овоч з магазину, який коштує недорого, може стати вашим секретним інгредієнтом у боротьбі за низький холестерин та здоровий кишечник.

Про який саме продукт йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження в Clinical Phytoscience journal.

Який овоч з магазину допоможе знизити холестерин?

Професор Франклін Джозеф назвав червону капусту справжнім "суперфудом".

Червона капуста вирізняється своїм вражаючим поживним профілем, який включає:

  • Клітковину, яка важлива для здорового травлення.

  • Антиоксиданти, тобто боротьба з вільними радикалами в організмі.

  • Протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення.

  • Поліфеноли та антоціани - саме ці сполуки надають капусті її характерний яскраво-червоний колір і активно борються із запаленням та окислювальним стресом.

"Червона капуста - один з найбільш недооцінених суперфудів у супермаркеті. Вона багата на клітковину, низькокалорійна та містить сполуки, які підтримують здоров'я кишечника, знижують рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності та сприяють здоровій імунній системі", - сказав фахівець.

"Це неймовірний продукт - особливо якщо врахувати його ціну", додав він.

Здоровий кишечник - запорука всього

Професор Джозеф детальніше розповів, як пребіотичні волокна червоної капусти живлять корисні бактерії кишечника, прагнучи збалансованого мікробіому концепції, яка все частіше пов'язується з перевагами від травлення до психічного благополуччя.

"Здоров'я кишечника відіграє величезну роль у всьому: від імунітету до регуляції настрою. Додавання кількох ложок сирої або злегка приготованої червоної капусти до ваших страв – це простий спосіб підтримати його", - сказав він.

Окрім користі для здоров'я кишечника, червона капуста містить сполуки, схожі на сульфорафан, що міститься в броколі, які, як вважається, допомагають знизити ризик деяких видів раку.

Червона капуста підтримує шляхи детоксикації в печінці, допомагає знизити запалення і навіть була пов'язана з покращенням здоров'я серця завдяки своєму антиоксидантному профілю.

Червона капуста та холестерин

Порада професора Джозефа підтверджується дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Phytoscience 2019 року. Дослідження показало, що у кроликів з високим рівнем холестерину споживання цього овоча було ефективним у зниженні їхнього рівня.

У кроликів з гіперхолестеринемією листя червоної капусти показали значне зниження холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та рівня триацилгліцеролу порівняно з групами, яким вводили екстракт.

Листя червоної капусти має вищий потенціал покращення проти зміненого ліпідемічного профілю та перекисного окислення ліпідів порівняно з її екстрактом, що пояснює її здатність запобігати виснаженню ендогенних антиоксидантних ферментів: SOD та CAT.

Окреме дослідження, що з'явилося в журналі Федерації американських товариств експериментальної біології, також наголосило, що дуже молоді рослини червоної капусти можуть знизити ризик серцевих захворювань.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Здорове харчування Капуста
Новини
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду