Ця ягода захищає від хвороб та сповільнює старіння: її зараз активно продають

Соковита, ароматна і насичена вітамінами малина не лише смаколик літа, а й справжній природний еліксир здоров’я. Ягода допомагає боротися з хворобами, зміцнює імунітет і навіть може подовжити життя.

РБК-Україна також повідомляє, як часто можна їсти малину, щоб не зашкодити здоров'ю.

Користь малини для здоров'я

Багата на клітковину

У 100 грамах малини близько 6-7 г клітковини, що є досить високим показником для фруктів. Клітковина:

покращує травлення

знижує рівень холестерину

стабілізує рівень цукру в крові

сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати вагу

Харчові волокна (клітковина) у малині покращують перистальтику кишечника та сприяють профілактиці закрепів.

Потужне джерело антиоксидантів

Малина містить флавоноїди (наприклад, кверцетин та елагову кислоту), які:

захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами

уповільнюють старіння

можуть знижувати ризик хронічних захворювань (серцево-судинних, онкологічних)

Антиоксиданти малини покращують пам’ять, концентрацію та можуть знижувати ризик нейродегенеративних захворювань.

Підтримує здоров’я серця

Високий вміст калію та поліфенолів допомагає нормалізувати артеріальний тиск, зменшити запалення в судинах та рівень "поганого" холестерину.

Ягода містить вітамін С (до 25-30% добової норми в 100 г), що зміцнює імунітет та сприяє засвоєнню заліза.

Як часто можна їсти

Малину можна їсти досить часто, якщо у вас немає алергії чи проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Рекомендована частота вживання малини:

1 склянка (150-200 г) в день - оптимальна кількість для дорослої людини

можна їсти щодня, особливо в сезон, якщо немає протипоказань

Кому варто обмежити споживання: