Ця ягода захищає від хвороб та сповільнює старіння: її зараз активно продають
Соковита, ароматна і насичена вітамінами малина не лише смаколик літа, а й справжній природний еліксир здоров’я. Ягода допомагає боротися з хворобами, зміцнює імунітет і навіть може подовжити життя.
РБК-Україна також повідомляє, як часто можна їсти малину, щоб не зашкодити здоров'ю.
Користь малини для здоров'я
Багата на клітковину
У 100 грамах малини близько 6-7 г клітковини, що є досить високим показником для фруктів. Клітковина:
- покращує травлення
- знижує рівень холестерину
- стабілізує рівень цукру в крові
- сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати вагу
Харчові волокна (клітковина) у малині покращують перистальтику кишечника та сприяють профілактиці закрепів.
Потужне джерело антиоксидантів
Малина містить флавоноїди (наприклад, кверцетин та елагову кислоту), які:
- захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами
- уповільнюють старіння
- можуть знижувати ризик хронічних захворювань (серцево-судинних, онкологічних)
Антиоксиданти малини покращують пам’ять, концентрацію та можуть знижувати ризик нейродегенеративних захворювань.
Підтримує здоров’я серця
Високий вміст калію та поліфенолів допомагає нормалізувати артеріальний тиск, зменшити запалення в судинах та рівень "поганого" холестерину.
Ягода містить вітамін С (до 25-30% добової норми в 100 г), що зміцнює імунітет та сприяє засвоєнню заліза.
Як часто можна їсти
Малину можна їсти досить часто, якщо у вас немає алергії чи проблем зі шлунково-кишковим трактом.
Рекомендована частота вживання малини:
- 1 склянка (150-200 г) в день - оптимальна кількість для дорослої людини
- можна їсти щодня, особливо в сезон, якщо немає протипоказань
Кому варто обмежити споживання:
- людям із виразковою хворобою шлунка або гастритом з підвищеною кислотністю - через наявність органічних кислот
- при алергії на ягоди або чутливості до саліцилатів (природних компонентів малини)
- при діареї або синдромі подразненого кишківника - малина містить багато клітковини і може посилити симптоми
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Eating well, Mayo Clinic та Cleveland Clinic.