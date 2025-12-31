У ЦВК пояснили, чому повоєнні вибори не можна проводити за звичайними правилами

Проведення виборів після війни вимагають прийняття окремого закону. В ньому мають бути передбачені процедури, які не характерні для виборів у мирний час.

Як повідомляє РБК-Україна , про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів в інтерв’ю Укрінформу .

"На мою думку, доцільніше прийняти окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів - встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час", - пояснив він.

За його словами, такий закон має врегулювати і питання щодо критеріїв можливості чи неможливості проведення виборів на певній території.

"Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю", - сказав Діденко.

Він додав, що внаслідок війни в Україні є багато населених пунктів, які частково чи повністю зруйновані, а також практично знелюднені. Діденко наголосив, що питання про те, чи треба проводити там вибори, має бути вирішений саме законодавчо.