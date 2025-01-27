У ЦВК Білорусі заявили, що Лукашенко нібито отримав майже 87% голосів

Нагадаємо, 26 січня в Білорусі відбулися "вибори" президента, які для Лукашенка стали вже сьомими за його політичну кар'єру. Наразі він керує країною вже понад 30 років.

Тим часом у ЄС відреагували на "вибори", назвавши їх фіктивними.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною", - заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Сам же Лукашенко заявляв, що нібито не хотів іти на вибори, але його вмовили. За словами білоруського диктатора, йому немає заміни.

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