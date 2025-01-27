В ЦИК Беларуси заявили, что Лукашенко якобы получил почти 87% голосов

Напомним, 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. На данный момент он управляет страной уже более 30 лет.

Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Сам же Лукашенко заявлял, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. По словам белорусского диктатора, ему нет замены.

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