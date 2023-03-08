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Цуренко виграла кваліфікацію в Індіан-Веллсі: в основній сітці зіграють чотири українки

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Індіан-Веллс, Середа 08 березня 2023 09:55
Цуренко виграла кваліфікацію в Індіан-Веллсі: в основній сітці зіграють чотири українки Фото: Леся Цуренко приєдналася до трьох співвітчизниць в основному раунді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Лесі Цуренко над британкою Кеті Бултер завершився фінальний матч кваліфікації престижного турніру за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Indian Wells 2023, кваліфікація, фінал

Цуренко – Бултер – 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)

У стартовій партії досвідчена українка з брейком швидко створила гандикап (3:1). Узявши невелику паузу, Цуренко в сьомому геймі ще раз перемогла на подачі британської тенісистки та опинилася за крок від перемоги в сеті. Щоправда, Бултер почала чинити опір, тож представниця України оформила ще один брейк.

Друга партія виявилася значно конкурентнішою. Дебют Цуренко провалила (0:3), але спромоглася на камбек. Запекла боротьба майже в кожному розіграші призвела до тай-брейку. Там успіх був на боці Бултер (7:4), тож довелося грати вирішальний сет.

Цього разу британська тенісистка знову краще провела стартовий відрізок. Вона впевнено грала на своїй подачі та взяла очко на одній українки (3:1). Утім, Цуренко вирівняла становище, а потім вийшла вперед і з третьої спроби на власній подачі закрила сет і матч.

У першому колі Індіан-Веллса 33-річна українка зустрінеться з китаянкою Лінь Чжу. Матч запланований на 9 березня. Також в основній сітці змагань гратимуть Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

До слова, українка Костюк піднялася в топ-40 рейтингу WTA після тріумфу в Остіні.

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