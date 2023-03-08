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Цуренко выиграла квалификацию в Индиан-Уэллсе: в основной сетке сыграют четыре украинки

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Индиан-Уэллс, Среда 08 марта 2023 09:55
Цуренко выиграла квалификацию в Индиан-Уэллсе: в основной сетке сыграют четыре украинки Фото: Леся Цуренко присоединилась к трем соотечественницам в основном раунде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Леси Цуренко над британкой Кэти Бултер завершился финальный матч квалификации престижного турнира за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Indian Wells 2023, квалификация, финал

Цуренко – Бултер – 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)

В стартовой партии опытная украинка с брейком быстро создала гандикап (3:1). Взяв небольшую паузу, Цуренко в седьмом гейме еще раз победила на подаче британской теннисистки и оказалась в шаге от победы в сете. Правда, Бултер начала сопротивляться, поэтому представительница Украины оформила еще один брейк.

Вторая партия оказалась гораздо конкурентнее. Дебют Цуренко провалила (0:3), но смогла оформить камбэк. Упорная борьба почти в каждом розыгрыше привела к тай-брейку. Там успех был на стороне Бултер (7:4), поэтому пришлось играть решающий сет.

В этот раз британская теннисистка снова лучше провела стартовый отрезок. Она уверенно играла на своей подаче и взяла очко на одной украинки (3:1). Впрочем, Цуренко выровняла положение, а затем вышла вперед и с третьей попытки на собственной подаче закрыла сет и матч.

В первом круге Индиан-Уэллса 33-летняя украинка встретится с китаянкой Линь Чжу. Матч запланирован на 9 марта. Также в основной сетке соревнований сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

К слову, украинка Костюк поднялась в топ-40 рейтинга WTA после триумфа в Остине.

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