Цуренко выиграла квалификацию в Индиан-Уэллсе: в основной сетке сыграют четыре украинки
Победой украинской теннисистки Леси Цуренко над британкой Кэти Бултер завершился финальный матч квалификации престижного турнира за океаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Indian Wells 2023, квалификация, финал
Цуренко – Бултер – 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)
В стартовой партии опытная украинка с брейком быстро создала гандикап (3:1). Взяв небольшую паузу, Цуренко в седьмом гейме еще раз победила на подаче британской теннисистки и оказалась в шаге от победы в сете. Правда, Бултер начала сопротивляться, поэтому представительница Украины оформила еще один брейк.
Вторая партия оказалась гораздо конкурентнее. Дебют Цуренко провалила (0:3), но смогла оформить камбэк. Упорная борьба почти в каждом розыгрыше привела к тай-брейку. Там успех был на стороне Бултер (7:4), поэтому пришлось играть решающий сет.
В этот раз британская теннисистка снова лучше провела стартовый отрезок. Она уверенно играла на своей подаче и взяла очко на одной украинки (3:1). Впрочем, Цуренко выровняла положение, а затем вышла вперед и с третьей попытки на собственной подаче закрыла сет и матч.
В первом круге Индиан-Уэллса 33-летняя украинка встретится с китаянкой Линь Чжу. Матч запланирован на 9 марта. Также в основной сетке соревнований сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
К слову, украинка Костюк поднялась в топ-40 рейтинга WTA после триумфа в Остине.
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