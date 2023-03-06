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Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу WTA, ше три українки в топ-100

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 11:25
Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу WTA, ше три українки в топ-100 Фото: Марта Костюк із трофеєм ATX Open Austin (atxopen.com)
Автор: Антон Федорців

Після тріумфу в американському Остіні українська тенісистка Марта Костюк злетіла вгору в класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Молода українка напередодні виграла турнір у Техасі, здолавши росіянку Грачову в двох сетах. Успіх за океаном дозволив 20-річній киянці піднятися на 12 позицій у рейтингу.

Наразі Костюк іде на 40-й сходинці в класифікації WTA. Попереднім найвищим досягненням української тенісистки було 49-те місце. Зберегла свої позиції в рейтингу Калініна. Національна перша ракетка зі своїм персональним рекордом залишилася на 29-й сходинці.

У першій сотні жіночої класифікації втрималися ще дві українки. Катерина Байндль за тиждень піднялася на дві позиції (82-ге місце), а Леся Цуренко – на три (95-те). Найбільший регрес останніх семи днів у Даяни Ястремської. Вона втратила 39 позицій.

Натомість у першій десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Безумовним лідером класифікації залишається Іга Свьонтек. У польської тенісистки 10585 набраних за 12 місяців очок.

Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу WTA, ше три українки в топ-100

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