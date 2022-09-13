Цуренко преодолела первый раунд турнира WTA в Словении

WTA Slovenia Open, 1/16 финала

Цуренко – Русе – 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)

Украинская теннисистка потратила почти 3 часа, чтобы сломить сопротивление оппонентки. Хотя старт поединка не предвещал проблем. Цуренко довольно легко захватила инициативу на корте в стартовом сете и смяла Русе с тремя брейками. Правда, в решающем гейме румынка сражалась до последнего, отыграв 4 сет-пойнта.

Очевидно, это обстоятельство придало уверенности Руссе во второй партии. Она принялась играть с украинкой на равных, поставив на взятие своих подач. А в решающий момент, при счете 4:4, оформила брейк и со своей уверенной подачей закрыла сет.

На фоне двух стартовых партий третий сет оказался настоящей драмой. Цуренко и Русе трижды (!) обменивались брейками и затянули выяснение взаимоотношений на более чем час. В конце концов опытная украинка в десятом гейме довольно легко взяла подачу соперницы и закрыла матч.

В следующем круге Цуренко встретится с россиянкой Александровой. Она в первом раунде турнира выбила другие украинскую теннисистку – Марту Костюк. Матч состоится 14 сентября.

Накануне WTA обновила рейтинг теннисисток-профессионалок. Цуренко и еще 3 украинки сохранили места в топ-100, а беременная экс-первая ракетка Украины Свитолина покинула первую сотню классификации.