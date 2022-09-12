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Калинина сохранила место в топ-50 рейтинга WTA, Свитолина вылетела из первой сотни

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Понедельник 12 сентября 2022 13:13
Калинина сохранила место в топ-50 рейтинга WTA, Свитолина вылетела из первой сотни Фото: Ангелина Калинина на US Open-2022 (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Выход во 2-й раунд Открытого чемпионата США позволил Ангелине Калининой остаться лучшей среди украинок в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Ассоциация обновила рейтинг сильнейших теннисисток планеты. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек (10365 очков), триумфовавшая на выходных на US Open. В топ-3 также поднялась финалистка мэйджора Онс Жабер (Тунис), а эстонка Анетт Контавейт опустилась на третью позицию.

Наибольшего прогресса в десятке лучших добилась Каролин Гарсия. Француженка, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата США, пошла вверх на семь позиций и замкнула топ-10. Регресс недели – Мария Саккари. Гречанка потеряла три ступеньки и в данный момент занимает 6-е место.

25-летняя Калинина осталась лучшей среди украинок. Она удержалась на 47-й строчке (1091 пункт). Елина Свитолина, взявшая паузу в карьере из-за беременности, потеряла 64 позиции и выпала из первой сотни рейтинга WTA.

Тем временем Марта Костюк поднялась на 11 мест и подобралась вплотную к топ-50 классификации (54-е место). Также в первой сотне сохранили места Даяна Ястремская (89-я позиция) и Леся Цуренко (92-е место). Сенсация US Open – Дария Снигур – поднялась на 16 позиций и уже находится рядом с топ-100 (108-е место).

Калинина сохранила место в топ-50 рейтинга WTA, Свитолина вылетела из первой сотни

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