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Цуренко подолала перший раунд турніру WTA у Словенії

Фото: Леся Цуренко перемогла в трьох сетах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою українки Лесі Цуренко завершився стартовий для неї матч у словенському Порторожі проти Габріели Русе з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Slovenia Open, 1/16 фіналу

Цуренко – Русе – 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)

Українська тенісистка витратила майже 3 години, щоб зламати опір опонентки. Хоча старт двобою не віщував проблем. Цуренко доволі легко захопила ініціативу на корті в стартовому сеті та зім'яла Русе з трьома брейками. Щоправда, у вирішальному геймі румунка билася до останнього, відігравши 4 сет-пойнти.

Вочевидь, ця обставина додала впевненості Русе на другу партію. Вона почала грати з українкою на рівних, поставивши на взяття своїх подач. А у вирішальний момент, за рахунку 4:4, оформила брейк і зі своєю впевненою подачею закрила сет.

На фоні стартових двох партій третій сет виявився справжньою драмою. Цуренко та Русе тричі (!) обмінювалися брейками та затягнули з'ясування взаємин на понад годину. Зрештою, досвідчена українка в десятому геймі доволі легко взяла подачу суперниці та закрила матч.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з росіянкою Алєксандровою. Та в першому раунді турніру вибила інші українську тенісистку – Марту Костюк. Матч відбудеться 14 вересня.

Напередодні WTA оновила рейтинг тенісисток-професіоналок. Цуренко та ще 3 українки зберегли місця в топ-100, а вагітна екс-перша ракетка України Світоліна покинула першу сотню класифікації.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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