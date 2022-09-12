Девятнадцатилетний капитан. Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира: как это произошло

Финальный матч US Open навсегда останется в памяти 19-летнего уроженца пригорода испанской Мурсии. Переиграв норвежца Каспера Рууда в четырех сетах, он впервые триумфовал на мэйджорах – одном из четырех самых престижных турниров теннисного тура.

Алькарас дебютировал в профессионалах только в феврале 2020 года. Тогда 16-летний теннисист получил уайлд-кард на турнир в Рио-де-Жанейро и выбил в первом раунде представителя топ-50 Альберта Рамоса Виньоласа. Дальше больше. На Australian Open-2021 испанец стал самым молодым участником мужского разряда. А уже в ноябре оказался в топ-35 лучших теннисистов, что снова стало рекордом.

Сезон-2022 для Алькараса – пока лучший в карьере. Весной он завоевал первый титул ATP Masters. Символично, что 19-летний теннисист триумфовал на родине, взяв трофей на Madrid Open. По пути к победе Алькарас выбил грузина Басилашвили, британца Норри, легендарного соотечественника Надаля, скандального серба Джоковича и одолел в финале немца Зверева.

А на турнире в Майами вундеркинд провел генеральную репетицию US Open. В решающем матче соперником испанца стал именно Рууд, с которым они впоследствии пересеклись в финале Открытого чемпионата США. Алькарас, до этого выбивший ряд звезд вроде Чилича, Циципаса и Гуркача, легко одолел норвежца в двух сетах (7:5, 6:4).

Путь испанского теннисиста на US Open-2022 оказался не менее тернист. Если аргентинцев Баэса и Корию, а также американца Бруксби удалось одолеть за минимально необходимые три сета, то в 4-м раунде Алькараса ждал старый знакомый Чилич. С хорватом было тяжело – счет по партиям был 2:2, так что пришлось сыграть максимальные 5 сетов. Там, правда, испанец оказался сильнее (6:3).

Все пять сетов пришлось играть и в четвертьфинале, и в полуфинале. Итальянец Зиннер и американец Тиафо до последнего цеплялись за свои шансы против тинейджера, но каждый раз младший соперник сумел одержать верх. Финал же оказался для него даже более легким, ведь на победу над Руудом Алькарас потратил "всего" 4 партии.

19-летний испанский теннисист с сегодняшнего дня стал первой ракеткой мира, поскольку другие претенденты либо пропустили US Open, либо вылетели раньше. Конечно, в этом возрасте лидерство в классификации ATP еще никто не захватывал. Но, похоже, Алькарас готов к вызову везде быть первым и иметь статус рекордсмена. Более титулованному соотечественнику Рафаэлю Надалю, который завоевал больше всех "Больших шлемов" в истории (22), уже стоит опасаться...

Главные факты о Карлосе Алькарасе

Полное имя: Карлос Алькарас Гарфия

Дата рождения: 05.05.2003

Выступления в туре ATP: с 2018 г.

Стиль игры: правша, удар левой с двух рук

Тренер: Хуан Карлос Ферреро (1-й в рейтинге ATP в 2003 году)

Заработанные призовые: 8,961 млн долларов