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"Цукровий мішочок" для грошей: як простий ритуал притягує фінансову удачу

Що таке "цукровий мішечок" для грошей і як його зробити самостійно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У багатьох традиціях світу цукор - це не тільки смачний та солодкий продукт, а й символ добробуту, кохання та удачі. З давнини наші предки робили спеціальні "цукрові мішечки" для залучення грошового потоку, любові та достатку.

Що це за "цукровий мішечок", як його зробити самостійно і як він працює, розповідає РБК-Україна.

Що таке "цукровий мішечок"

Це невеликий мішечок з натуральної тканини (наприклад, льон або бавовна), наповнений білим або тростинним цукром, іноді з додаванням лаврового листа, монет, кориці або ефірної олії апельсина.

Символіка проста:

  • Цукор у народних прикметах - це "солодке життя", добробут, фінансова стабільність
  • Мішечок - інструмент збереження і накопичення
  • Добавки (лавр, кориця) підсилюють енергетику грошей, захищають від втрат

Такий мішечок кладуть у гаманець, сейф, шухляду з грошима або навіть носять із собою в сумці.

Як правильно зробити цукровий мішечок

Оберіть день:

Найкраще робити ритуал у молодик або п’ятницю, яка вважається днем Венери - планети грошей, краси та достатку.

Зберіть інгредієнти:

  • 1 столова ложка цукру (можна коричневого або тростинного)
  • 1 лавровий лист
  • 1-2 монети (номінал значення не має, головне - реальна валюта, бажано - жовтого кольору, бо він асоціюється з сонячною енергією)
  • Тканинний мішечок
  • За бажанням - кілька крапель апельсинової або м’ятної ефірної олії

Під час збирання мішечка промовляють просту фразу:

"Нехай солодкість і щедрість наповнять мій дім. Гроші приходять легко, затримуються надовго, множаться швидко"

Говорити потрібно спокійно, з упевненістю, не "просити", а затверджувати свій намір.

Куди класти та що робити далі

Після створення мішечок кладуть до гаманця, біля банківських карток, або зберігають у шухляді з документами.

У фен-шуй за енергію достатку та процвітання відповідає південно-східний кут дому або кімнати. Мішечок потрібно заховати високо та якомога далі від сторонніх очей. Можна поставити на книжкову полицю або навіть за меблями.

Можна покласти в куточок, де ви зазвичай рахуєте гроші або займаєтесь роботою.

Це працює?

Ніхто не скасовував критичного мислення: цукор - не замінить роботу, навички й адекватний фінансовий план. Але він може допомогти сфокусуватись, активувати внутрішній ресурс і налаштуватися на дію, а не на пасивне чекання.

До того ж багато психологів вважають, що ритуали з матеріальними об’єктами допомагають заземлити цілі: ви чіткіше формулюєте наміри, відсіюєте хаос і дієте рішучіше.

Такий мішечок не магія, а про ваші наміри й створення простору, де гроші стануть бажаними гостями. Це символ, який нагадує, що ви заслуговуєте на більше і здатні добитися успіху.

У яких випадках мішечок не допоможе

  • Якщо ви сподіваєтесь тільки на нього і нічого не робите.
  • Якщо ви ставитесь до ритуалу як до "обману Всесвіту" - мовляв, схитрую і гроші прийдуть.
  • Якщо ви постійно тривожитесь про гроші - страх і нестача перекривають потоки, як би це не звучало.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: статті про символіку побутових предметів в українських віруваннях, записи етнографа Тамари Грушевської, енциклопедія українських забобонів та обрядів.

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