Що не варто позичати навіть друзям: прикмети попереджають - можете втратити здоров'я та удачу

У народних віруваннях існує чимало прикмет, пов'язаних з позичанням речей. Вважається, що деякі предмети здатні накопичувати енергетику власника і, потрапляючи до чужих рук, можуть принести невдачу, хвороби чи навіть розлуку.

Що категорично не можна позичати іншим, навіть дуже близьким людям і які наслідки це може мати, розповідає РБК-Україна.

Сіль

Це одна з найпоширеніших заборон. Вважається, що сіль вбирає негативну енергію і, віддавши її комусь, ви можете передати свою удачу, добробут або навіть щастя.

Позичаючи сіль, ви нібито віддаєте частину своєї долі. Кажуть, якщо вже й позичаєте, то не повертайте порожню сільничку і не беріть гроші за сіль. А найкраще - подаруйте запечатану пачку солі.

Гроші після заходу сонця

Позичати або віддавати гроші ввечері, особливо після заходу сонця, за прикметами, може призвести до фінансових труднощів або бідності.

Вважається, що разом з грошима ви віддаєте свою грошову енергію. Краще перенести цю операцію на ранок.

Якщо у вас просять позичити на похорон або поминки - дайте гроші просто так, без повернення. Такі гроші повертати дуже небезпечно - можна привернути у своє життя нещастя.

Хліб

Хліб - символ достатку та життя. Якщо ви позичаєте хліб, можете віддати частину свого добробуту та ситості. За повір'ями, це може призвести до нестачі їжі у вашому домі.

Найнебезпечніше - віддавати останній хліб у домі.

Посуд (особливо порожній)

Позичати порожній посуд - погана прикмета, що може принести бідність та порожнечу в дім. Якщо вже позичаєте, повертайте його не порожнім: покладіть туди щось, хоча б цукерку чи монетку.

Одяг та взуття

Ці предмети тісно контактують з людиною і можуть "вбирати" її енергетику, як позитивну, так і негативну. Якщо позичите свій одяг або взуття, особливо тим, у кого є проблеми, можете перебрати на себе їхні нещастя, хвороби чи невдачі.

Наслідки можуть бути дуже неприємні - втрата енергії, погіршення здоров'я, емоційне виснаження. Намагайтеся не позичати речі, які ви часто носите або вони мають для вас особливе значення.

Прикраси та коштовності

Особливо це стосується тих прикрас, що були подаровані або мають для вас особливе значення, адже вони можуть бути вашими оберегами. Позичаючи їх, ви ризикуєте втратити захист або передати свою удачу.

Віник

Вважається, що віник - це не тільки інструмент для прибирання, але й оберіг будинку від злих духів. Позичаючи його, ви можете "вимести" удачу та фінансове благополуччя зі свого дому.

Дитячі речі

Особливо це стосується перших речей малюка (сорочечок, ковдрочок), які мають сильну енергетику та захист. Позичати дитячі речі - до того, що дитина буде неспокійною, хворою або втратить свій захист.

Гострі предмети (ножі, ножиці)

Позичати ножі, ножиці, голки або інші гострі предмети - до сварок, конфліктів та розриву стосунків між позичальником та тим, хто дає. Якщо вже мусите позичити, краще покладіть їх на стіл, щоб людина сама взяла і запропонуйте "викупити" за символічну суму.

Також це може викликати сварки, образи та погіршення стосунків з близькими людьми, а часом й призвести до розриву.

Дзеркало

Цей предмет у домі вважається важливими, оскільки він має сильну енергетику, і дзеркало може "записувати" емоції.

Наслідки - безсоння, відчуття тривоги, вам може здатися, що хтось за вами спостерігає. Тому не варто позичати будь-які дзеркала, навіть кишенькові.

Гребінець

У волоссі - сила людини й користуватися чужим гребінцем не тільки негігієнічно, а й ще - небезпечно. Можна віддати свої сили іншій людині або прийняти чужу силу, яка вам зашкодить.

Ікони та релігійні предмети

Такі святині прив'язані до аури власника та дому. Позичити їх комусь - віддати свій захист. А це може мати дуже погані наслідки - знизиться захист, енергія почне падати, збільшиться вразливість до хвороб.

Сумки та гаманці

Через сумки та гаманці йде грошова енергія. Якщо позичаєте - віддаєте свій достаток та удачу у фінансах. Можуть виникати затримки з грошима, фінансові "діри".