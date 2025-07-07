Чому не можна дарувати хустку жінці: сильна прикмета, яку краще не ігнорувати

Навіть найщиріші подарунки можуть мати погані наслідки, якщо не зважати на прикмети. Деякі речі вважаються "забороненими", особливо коли йдеться про подарунки для жінки. І не лише через прикмети - а через глибокі символічні сенси, які тягнуться з давніх часів.

Що категорично не можна дарувати жінці й чому це може мати негативні наслідки, розповідає РБК-Україна.

Чи можна дарувати хустку жінці

Ні. І у давнину вірили, що це дуже сильна прикмета. У народних традиціях хустка символізує прощання, втрату або вдовинство. Подарована хустка може принести сльози, розлуку, самотність або затяжні переживання.

Саме тому жінці не дарують хустку навіть із найкращими намірами. Особливо небажано дарувати хустку на свята, день народження чи як знак примирення. Це вважається поганим знаком, який накликає холод у стосунках або навіть фінансові труднощі.

Носові хустинки теж дарувати не варто, бо вони символізують сум, сльози та застуду. У деяких країнах носова хустка у подарунок може мати дуже цікаве значення - наприклад, в Іспанії їх дарують у знак відмови кавалеру. А у деяких пострадянських країнах їх дарують тим, хто прийшов на похорон.

А що ще не можна дарувати жінкам

Ножі, ножиці, гострі предмети

Усе гостре - ріже стосунки. Такий подарунок символізує конфлікти, сварки, розриви. Навіть кухонний ніж у красивій упаковці - негативний знак.

Якщо ви не знали цю прикмету і зробили такий подарунок, то найкращий вихід - символічно викупити його будь-якою монетою. Це нейтралізує погану прикмету.

Годинник

Якщо ви задумали подарувати коханій гарний годинник на руку - зупиніться. Бо такий подарунок може призвести до розлуки. У багатьох культурах світу годинник - ознака завершення, відліку до кінця. І дарувати близьким жінкам - дуже погана прикмета.

Шкарпетки та взуття

Такі подарунки теж обирати не варто, бо ця жінка "піде" з вашого життя. Це символи дороги, втечі, зміни шляху. У народних традиціях взуття та шкарпетки означають "відпустити людину".

Дзеркала

Подароване дзеркало - до самотності та тривожних думок. Особливо небажано робити такі подарунки молодим дівчатам або жінкам, які шукають гармонію у собі. Дзеркала притягують негативну енергію і можуть накликати погані події.

Перлини та прикраси з білим камінням

Перли - символ сліз. У класичному трактуванні, перли у прикрасах приносять печаль, розчарування, особливо в особистому житті.

Біле каміння (місячний камінь, опал) - до емоційної нестабільності, розриву стосунків.

Свічки, рушники, чорні хустки

Такі подарунки асоціюються з жалобою і можуть викликати затяжну тугу, втрату енергії, хвороби. Особливо, якщо ви подаруєте це у важкий період життя.

Що робити з такими подарунками

Є декілька варіантів, як позбавитися від негативу у подарованих речах.