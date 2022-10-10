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Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу, - Данілов

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Понеділок 10 жовтня 2022 17:17
Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Усі наступні дії президента Росії Володимира Путіна ведуть лише до його поразки. Через відсутність перемог військовим шляхом, голова Кремля вдався до спроби знищити інфраструктуру й економіку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю для "Української правди".

"Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу. Щоб він далі не робив, буде тільки гірше для нього. Ця агонія буде наближати його до поразки", - заявив Данілов.

Варто відзначити, що цугцванг, є терміном у шахах та шашках, який означає ситуацію, коли усі дії гравця ведуть до погіршення його становища.

За словами Данілова, він не погоджується з тим, що Росію називають "спонсором тероризму", оскільки вона є нічим іншим, як країна-терорист, яка використовує всі можливості для спроби знищити Україну.

"Я хочу зауважити, що знищення нашої країни він не знімав з порядку денного. Він публічно про це наголошує. Після цього з ним продовжують всі спілкуватися і продовжують казати, що з ним треба розмовляти. Наскільки я розумію, в цивілізованому світі з терористами ніхто не розмовляє", - додає Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

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