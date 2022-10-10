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Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу, - Данилов

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Понедельник 10 октября 2022 17:17
Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Все последующие действия президента России Владимира Путина ведут только к его поражению. Из-за отсутствия побед военным путем, глава Кремля предпринял попытку уничтожить инфраструктуру и экономику Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Украинской правде".

"Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу. Чтобы он дальше не делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению", - заявил Данилов.

Стоит отметить, что цугцванг является термином в шахматах и шашках, который означает ситуацию, когда все действия игрока ведут к ухудшению его положения.

По словам Данилова, он не согласен с тем, что Россию называют "спонсором терроризма", поскольку она не что иное, как страна-террорист, которая использует все возможности для попытки уничтожить Украину.

"Я хочу заметить, что уничтожение нашей страны он не снимал с повестки дня. Он публично об этом отмечает. После этого с ним продолжают все общаться и продолжают говорить, что с ним нужно разговаривать. Насколько я понимаю, в цивилизованном мире с террористами никто не разговаривает", - добавляет Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

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СНБО Российская Федерация
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