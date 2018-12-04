В ЦРУ уверены, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Экс-глава ЦРУ заявил, что есть много свидетельств против принца

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США с "высокой степенью вероятности" уверены, что убить саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи приказал принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комментарии американськом телеканалу бывший глава национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что доверяет оценкам ЦРУ.

"Возможно видео на котором изображен бин Салман, который приказ об убийстве Хашкаджи нет, однако есть много свидетельств в пользу подобных утверждений. Эти данные настолько убедительны, что не вызывают сомнения в выводах ЦРУ", - сказал Клаппер.

Напомним, накануне CNN обнародовало переписку убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в WhatsApp, которые могут быть приобщены к делу в качестве доказательств.

Ранее сообщалось, что саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи намеревались убить на загородной вилле в Яловые, а не в консульстве в Стамбуле. Владельцем виллы является саудовский бизнесмен Мухаммед Ахмед аль-Фавзан, который является близким другом саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана.

РБК-Украина сообщало, что в МИД Саудовской Аравии назвали безосновательными заявления о причастности к убийства журналиста Джамаля Хашкаджи саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.