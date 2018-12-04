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В ЦРУ впевнені, що принц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 13:16
В ЦРУ впевнені, що принц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Екс-глава ЦРУ заявив, що є багато свідчень проти принца

У Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) США з "високим ступенем ймовірності" впевнені, що вбити саудівського журналіста Джемаля Хашкаджі наказав принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Сальман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У коментарі американськомй телеканалу колишній глава національної розвідки США Джеймс Клаппер заявив, що довіряє оцінками ЦРУ.

"Можливо відео на якому зображений бін Салман, який чи наказ про усунення Хашкаджі немає, проте є багато свідчень на користь подібних тверджень. Ці дані настільки переконливі, що не викликають сумніву в висновках ЦРУ", - сказав Клаппер.

Нагадаємо, напередодні CNN оприлюднило листування вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в WhatsApp, які можуть бути залучені до справи в якості доказів. 

Раніше повідомлялося, що саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджи мали намір вбити на заміській віллі в Ялові, а не в консульстві в Стамбулі. Власником вілли є саудівський бізнесмен Мухаммед Ахмед аль-Фавзан, який є близьким другом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана.

РБК-Україна повідомляло, що в МЗС Саудівської Аравії назвали безпідставними заяви про причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі саудівського принца Мухаммеда бін Салмана. 

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