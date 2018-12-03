Сообщения Хашкаджи с критикой саудовского принца могут стать уликой

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Сообщения были отправлены за год до убийства журналиста

Сообщения убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в WhatsApp могут быть приобщены к делу в качестве улик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Однако эти сообщения были отправлены за год до убийства журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет. Я не удивлюсь, если притеснение коснется даже тех, кто его подбадривает", - писал журналист о принце Саудовской Аравии.

Так, как отмечено, данные сообщения могут быть приобщены к делу в качестве улик.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи имели намерение убить на загородной вилле в Ялове, а не в консульстве в Стамбуле.

Как сообщается, следствием были обнаружены две виллы, размещенные в Ялове. На одной из них и хотели убить Хашкаджи. Владелец одной из них - саудовский бизнесмен Мухаммед Ахмет аль-Фавзан, который является близким другом саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана, второй владелец - бизнесмен Ибрагим Абдулазиз аль-Омари.

Как писало РБК-Украина, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста.