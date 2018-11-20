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У Саудівській Аравії відкинули версію про причетність принца до вбивства Хашкаджі

Новини » Політика    20.11.2018 - 15:15
У Саудівській Аравії відкинули версію про причетність принца до вбивства Хашкаджі
Фото: принц Мухаммед бін Салман (EPA)

МЗС Саудівської Аравії повідомив, що звинувачення на адресу наслідного принца не мають правдивих підстав

В МЗС Саудівської Аравії назвали безпідставними заяви про причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі саудівського принца Мухаммеда бін Салмана. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету "Аш-Шарк Аль-Аусат".

"Ми в королівстві знаємо, що такі звинувачення на адресу наслідного принца не мають правдивих підстав. І ми категорично спростовуємо", - сказав міністр.

"Керівництво Королівства Саудівської Аравії, представлене королем і наслідним принцом, є червоною рискою, і ми не дозволимо, щоб хто-небудь намагався нашкодити їм", - зазначив він.

Зазначимо, саудівський король Салман, виступаючи перед підданими з промовою про пріоритети Саудівської Аравії на майбутній рік, не згадав вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі, в якому західні спецслужби імовірно звинувачують наслідного саудівського принца Мухаммеда бін Салмана.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

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