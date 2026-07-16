В ЦРУ розкрили тривалість життя солдатів РФ на полі бою

За його словами, американські розвідувальні дані повністю збігаються з повідомленнями з відкритих джерел щодо катастрофічного становища новобранців армії РФ.

"Це тому, що дрони зі штучним інтелектом стали такими спеціалізованими й недорогими машинами для вбивства", - наголосив Раткліфф.

Він додав, що попри значну перевагу Росії у кількості живої сили, Силам оборони України вдається стримувати просування противника саме завдяки технологічним інноваціям у сфері безпілотників.

Втрати РФ та роль штучного інтелекту

Офіційні особи у США стверджують, що щотижневі втрати російської армії сягають близько 7000 солдатів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що понад 80% ворожих цілей зараз знищуються саме за допомогою безпілотників.

На тлі такої ефективності Вашингтон та союзники розглядають можливість додаткового фінансування українських програм з розробки дронів, а також прагнуть отримати доступ до технологій, що лежать в основі систем зі штучним інтелектом.