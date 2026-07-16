RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя

13:30 16.07.2026 Чт
2 мин
Российская армия каждую неделю теряет около 7000 солдат
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские военные (Getty Images)

Российские военные на поле боя в Украине живут в среднем всего от 20 до 30 минут. Главной причиной столь низкой продолжительности жизни окупантов является массовое использование украинских дронов с ИИ.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Ратклифф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, американские разведывательные данные полностью совпадают с сообщениями из открытых источников по поводу катастрофического положения новобранцев армии РФ.

"Это потому, что дроны с искусственным интеллектом стали такими специализированными и недорогими машинами для убийства", - подчеркнул Ратклифф.

Он добавил, что, несмотря на значительное преимущество России в количестве живой силы, Силам обороны Украины удается сдерживать продвижение противника именно благодаря технологическим инновациям в сфере беспилотников.

Потери РФ и роль искусственного интеллекта

Официальные лица в США утверждают, что еженедельные потери российской армии составляют около 7000 солдат. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что более 80% вражеских целей сейчас уничтожаются именно с помощью беспилотников.

На фоне такой эффективности Вашингтон и союзники рассматривают возможность дополнительного финансирования украинских программ по разработке дронов, а также стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем искусственного интеллекта.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики теряют в Донецкой области более 400 своих солдат, чтобы оккупировать всего один квадратный километр территории.

Отметим, за год количество желающих воевать россиян упало на 20%. В первом квартале 2026 года единовременные бонусы за призыв после подписания контракта с Минобороны получили всего 71 200 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦРУРоссийская ФедерацияВойна в Украине