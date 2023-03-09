ЦРУ: у Росії не буде стратегічних проривів на фронті, а наступні місяці вирішальні

Російські військові в Україні не здатні здійснити значні стратегічні прориви, а наступні місяці будуть вирішальними у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора ЦРУ Вільяма Бернса, яку приводить кореспондентка News Nation Кейлі Маєр.

"Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін вибирає більш довгостроковий шлях. На думку Бернса, Путін подвоїв ставки та переконаний, що він може змусити час працювати на нього. Російський диктатор також вважає, що він може виснажити західних партнерів України.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США мають надати всю можливу допомогу", - додав Бернс.