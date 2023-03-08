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Росія навряд чи зможе захопити більше територій цього року, - розвідка США

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Середа 08 березня 2023 19:52
Росія навряд чи зможе захопити більше територій цього року, - розвідка США Фото: директор національної розвідки США Авріл Хейнс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська армія навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Після серйозних невдач і значних втрат на полі бою, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків", - заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс.

Проте, за її словами, російський диктатор Володимир Путін, "швидше за все, розраховує, що час працює на його користь".

"Путін, ймовірно, вважає, що продовження війни з періодичними паузами у бойових діях може бути найкращим шляхом, який залишився, щоб зрештою забезпечити російські стратегічні інтереси в Україні, навіть якщо на це знадобляться роки", - зазначила Хейнс.

Вона додала, що не досягнувши своїх основних цілей за рік війни проти України, Путін тепер, ймовірно, краще розуміє обмеження своїх сил.

"Військова міць Москви зараз значно обмежена втратами військ і виснаженням озброєння, що посилюється торговими обмеженнями та санкціями, запровадженими Сполученими Штатами та союзниками,", - наголосила директор національної розвідки США.

За її словами, Путін, схоже, зараз зосереджений на "більш скромних військових цілях".

"Якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не отримає значних запасів боєприпасів від третіх сторін, їм все важче підтримуватиме навіть нинішній рівень наступальних операцій", - сказала Хейнс.

Нагадаємо, за даними розвідки США, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помилився у своїй оцінці можливостей України. Окупанти продовжать стикатися з низкою проблем.

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